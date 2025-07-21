Плата за в’їзд до ЄС зросте втричі: хто звільняється від сплати (сума) — Finance.ua

Плата за в’їзд до ЄС зросте втричі: хто звільняється від сплати (сума) Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Плата за в’їзд до ЄС зросте втричі: хто звільняється від сплати (сума)

18 липня Рада ЄС остаточно ухвалила закон, який дозволить поступово протягом 6 місяців запустити нову систему цифрового управління кордонами (EES) для в’їзду/виїзду.

Про це пише Євростат

Нова система цифровим способом реєструватиме в’їзди та виїзди, дані з паспорта, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують для короткострокового перебування в державі-члені ЄС.

Скільки платити

Комісія запропонувала коригування плати за отримання дозволу на подорож у рамках Європейської системи інформації та дозволу на подорожі (ETIAS).

Дозвіл на подорож ETIAS є вимогою для в’їзду для громадян країн, що не входять до ЄС, які не мають візового режиму та подорожують до ЄС. ETIAS є частиною нової ІТ-архітектури ЄС, метою якої є посилення безпеки в Союзі, одночасно спрощуючи подорожі громадян країн, що не входять до ЄС.

Регламент ETIAS, прийнятий у 2018 році, встановив плату у розмірі 7 євро.

Але, беручи до уваги зростання інфляції з 2018 року та додаткові операційні витрати, пов’язані, наприклад, з новими технічними функціями, інтегрованими в систему, плату буде скориговано до 20 євро за заявку, дійсну протягом трьох років.

Це також призведе до відповідності вартості дозволу на поїздку до ЄС аналогічним програмам дозволу на поїздку, таким як Електронний дозвіл на поїздку у Великій Британії (ETA) та Електронна система дозволу на поїздку у США (ESTA).

Коригування збору тепер пройде двомісячний період перегляду Радою та Європейським парламентом (з можливістю одноразового поновлення).

Коли набуде чинності

Воно набуде чинності, щойно ETIAS запрацює, що очікується в останньому кварталі 2026 року.

Хто звільняється від сплати

Заявники, яким на момент подання заявки не виповнилося 18 або більше 70 років, звільняються від сплати цього збору.

Також звільняються від сплати члени сімей громадян ЄС та члени сімей громадян країн, що не входять до ЄС, які мають право вільно пересуватися по всьому Європейському Союзу.

Як буде діяти

Після того, як ETIAS запрацює, громадяни країн, що не входять до ЄС, які можуть подорожувати до ЄС без візи, повинні будуть заповнити онлайн-заявку перед поїздкою, надаючи особисту інформацію, таку як їхнє ім’я, дата народження та номер проїзного документа, відповідно до регламенту ETIAS.

Заявка буде оброблена автоматично, і мандрівник отримає рішення протягом кількох хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.