Нові правила в’їзду до ЄС: Європарламент схвалив систему контролю на кордонах — Finance.ua

Нові правила в’їзду до ЄС: Європарламент схвалив систему контролю на кордонах Сьогодні 20:01 — Світ

Нові правила в’їзду до ЄС: Європарламент схвалив систему контролю на кордонах

Європейський парламент у вівторок остаточно схвалив поступове розгортання системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС, про введення якої йшлося давно.

Про це пише УНН з посиланням на Європарламент.

«У вівторок Європейський парламент схвалив 572 голосами „за“, 42 „проти“ і 67 тих, хто утримався, поступове запровадження системи в’їзду-виїзду (EES) на зовнішніх кордонах ЄС протягом 180 днів, що проклало шлях до початку розгортання восени», — повідомили в Європарламенті.

Система в’їзду-виїзду (EES) є однією із сумісних баз даних ЄС для управління кордонами та безпеки. Після того, як її буде повністю введено в експлуатацію, фізичне проставлення штампів у паспортах буде замінено записами до EES, які будуть доступні для консультацій у режимі реального часу для інших держав-членів Шенгенської зони відповідно до їхніх потреб у сфері безпеки.

Вперше біометричні дані, включаючи відбитки пальців та зображення облич, будуть збиратися систематично на зовнішніх кордонах ЄС. Очікується, що система скоротить кількість порушень правил в’їзду.

Як працюватиме система

Після введення в експлуатацію система реєструватиме дані, включаючи ім’я, тип проїзного документа, час і місце в’їзду та виїзду, а також біометричні дані, такі як зображення осіб та відбитки пальців, громадян третіх країн, які в’їжджають та виїжджають із Шенгенської зони за короткостроковими візами або користуються безвізовим режимом.

Поступове впровадження

Систему впроваджуватимуть протягом 180 днів.

Це необхідно для того, щоб запобігти одночасному запуску у всіх країнах, який може поставити під загрозу систему.

У період розгортання запуск може бути тимчасово призупинений, якщо час очікування стане надто довгим або через технічні проблеми.

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Згідно з узгодженим графіком, 10% перетинів кордону мають бути зареєстровані в системі до 30-го дня, а 35% - до 90-го дня. До 170-го дня мають бути зареєстровані усі перетини.

Вибір щодо поступового розгортання є добровільним, тобто країни ЄС можуть розгорнути систему одразу, якщо захочуть.

«Тепер м’яч на стороні держав-членів та Європейської комісії, щоб завершити підготовку та розпочати 180-денне розгортання якнайшвидше», — сказала європарламентар-доповідач Асіта Канко.

Наступні кроки

Рада ЄС ще має офіційно ухвалити закон, перш ніж він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС. На третій день після публікації він набуде чинності.

Упродовж 30 днів після набуття чинності агентство ЄС eu-LISA, як вказано, має розробити план розгортання для EES, а протягом 60 днів з тієї ж дати кожна держава-член блок — національний план розгортання. Зрештою, Єврокомісія має вирішити, коли запустити 180-денний період розгортання.

УНН За матеріалами:

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