Скільки українців залишається за кордоном — звіт Мінекономіки Сьогодні 17:01

Скільки українців залишається за кордоном — звіт Мінекономіки

У першій половині 2025 року спостерігалося певне уповільнення темпів міграції з України.

Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України за травень 2025 року.

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 31 травня 2025 року у світі було зафіксовано 5,62 мільйона біженців з України. З них:

5,06 млн перебувають у європейських країнах,

0,56 млн поза межами Європи.

Щодо росії, то за останніми оцінками, які були на середину 2023 року там перебувало приблизно 1,2 мільйона українців, які перебувають під різними правовими формами перебування (крім статусу біженця або тимчасового притулку).

Інфографіка: Мінекономіки

УВКБ ООН провело опитування серед українських біженців у кількох європейських країнах у період з жовтня 2024-го по травень 2025 року. Було зібрано 7014 відповідей. 99% респондентів — громадяни України, серед них 77% жінок, а середній вік — 45 років.

Основні результати опитування:

серед респондентів віком 18−59 років: 36% становлять жінки, 17% чоловіки;

найбільше українців виїхали за кордон у першому та другому кварталах 2022 року — 28% і 14% відповідно;

до виїзду з України працювали 51% респондентів, нині працевлаштовані 41%;

до початку війни 5% були безробітними, а зараз за кордоном не працюють 16%.

Інфографіка: Мінекономіки

Нагадаємо, МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном. Щоб оформити довіреність чи інший нотаріальний документ у посольстві, тепер не потрібно особисто приносити всі папери. Замість цього можна:

подати заявку через електронний кабінет на платформі е-Консул;

завантажити зразок необхідної довіреності або заяви;

прикріпити всі потрібні документи;

отримати підказки від системи щодо оформлення.

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