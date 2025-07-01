МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном — Finance.ua

МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном Сьогодні 15:35 — Особисті фінанси

МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном

Міністерство закордонних справ з 1 липня запускає нову послугу з подачі документів для нотаріальних дій у 40 посольствах і консульствах України за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Сьогодні стартує пілотний запуск у перших 40 закордонних дипломатичних установах нової послуги в одній з ключових консульських сфер. Це автоматизована подача документів для вчинення нотаріальних дій», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що українці за кордоном отримали можливість через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС «е-Консул» подавати інформацію та документи в електронній формі для вчинення нотаріальних дій.

«Головне нововведення полягає в тому, що всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити онлайн, без потреби фізичного відвідання дипустанови», — наголосили в МЗС.

Як працює нова система

Щоб оформити довіреність чи інший нотаріальний документ у посольстві, тепер не потрібно особисто приносити всі папери. Замість цього можна:

подати заявку через електронний кабінет на платформі е-Консул;

завантажити зразок необхідної довіреності або заяви;

прикріпити всі потрібні документи;

отримати підказки від системи щодо оформлення.

Консул перевіряє подані матеріали онлайн. Якщо все заповнено правильно, то система сформує нотаріальний документ і надішле заявнику сповіщення про готовність.

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Далі необхідно записатися в е-Чергу, прийти до консульства у призначений час, підписати документ і забрати його. У разі помилки заявнику надішлють інструкцію, що саме треба виправити.

Де доступна послуга

Нова послуга вже працює в 40 дипломатичних установах, зокрема в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д'Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

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