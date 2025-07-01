МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном

Особисті фінанси
62
МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном
МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном
Міністерство закордонних справ з 1 липня запускає нову послугу з подачі документів для нотаріальних дій у 40 посольствах і консульствах України за кордоном.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Сьогодні стартує пілотний запуск у перших 40 закордонних дипломатичних установах нової послуги в одній з ключових консульських сфер. Це автоматизована подача документів для вчинення нотаріальних дій», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Зазначається, що українці за кордоном отримали можливість через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС «е-Консул» подавати інформацію та документи в електронній формі для вчинення нотаріальних дій.
«Головне нововведення полягає в тому, що всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити онлайн, без потреби фізичного відвідання дипустанови», — наголосили в МЗС.

Як працює нова система

Щоб оформити довіреність чи інший нотаріальний документ у посольстві, тепер не потрібно особисто приносити всі папери. Замість цього можна:
  • подати заявку через електронний кабінет на платформі е-Консул;
  • завантажити зразок необхідної довіреності або заяви;
  • прикріпити всі потрібні документи;
  • отримати підказки від системи щодо оформлення.
Консул перевіряє подані матеріали онлайн. Якщо все заповнено правильно, то система сформує нотаріальний документ і надішле заявнику сповіщення про готовність.
Читайте також
Далі необхідно записатися в е-Чергу, прийти до консульства у призначений час, підписати документ і забрати його. У разі помилки заявнику надішлють інструкцію, що саме треба виправити.

Де доступна послуга

Нова послуга вже працює в 40 дипломатичних установах, зокрема в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д'Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems