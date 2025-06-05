Працевлаштування за кордоном: які документи потрібні українцям — Finance.ua

Працевлаштування за кордоном: які документи потрібні українцям Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Працевлаштування за кордоном: які документи потрібні українцям

Через повномасштабну війну мільйони українців були змушені залишити домівки і шукати безпечне місце за кордоном. Багато хто опинився у країнах Європи, де держава надала тимчасовий захист і право на легальне працевлаштування. Щоб працювати у країнах ЄС офіційно та уникнути проблем із законом, українцям слід мати з собою пакет документів.

Основні документи, які слід мати

1. Біометричний закордонний паспорт.

Він необхідний для в’їзду до країни ЄС і подальшої реєстрації.

2. Статус тимчасового захисту.

У країнах ЄС цей документ часто відкриває доступ до легального ринку праці без потреби в додаткових дозволах. Наприклад, PESEL UKR у Польщі.

3. Дозвіл на роботу.

У деяких країнах такий документ потрібен, якщо особа не має тимчасового захисту.

4. Віза або дозвіл на проживання.

Залежно від обраної країни та тривалості перебування (якщо у вас немає тимчасового захисту). У деяких країнах діє безвіз, в інших — обов’язковий дозвіл.

5. Трудовий договір або підписаний контракт.

Необхідний для підтвердження прав працівника та реєстрації в державних установах.

6. Медичне страхування.

Воно обов’язкове майже в усіх європейських країнах. Забезпечує доступ до медичних послуг та є умовою для видавання дозволу на перебування (якщо у вас немає тимчасового захисту).

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Важливо пам’ятати, що інформація постійно оновлюється, тому варто перевіряти дані на офіційних ресурсах обраної країни. Знання мови країни або англійської суттєво підвищує шанси на працевлаштування. Резюме варто адаптувати під європейський формат (Europass). Вкажіть у ньому досвід, освіту та володіння мовами.

Нагадаємо, стаж роботи за кордоном враховуватиметься в Україні для визначення права на пенсію, незалежно від наявності міжнародного договору про визнання стажу.

Як показують нові дані уряду Польщі, на території країни нині проживає близько 1,55 мільйона громадян України. З 2025 році мінімальна заробітна плата та мінімальна погодинна ставка в країні зросли. З 1 січня 2025 року застосовуються такі розміри: мінімальна заробітна плата — 4 666,00 злотих брутто (збільшення на 366,00 злотих порівняно з попереднім роком), мінімальна погодинна ставка: 30,50 злотих брутто (збільшення на 2,40 злотих).

Фінляндія залишається одною з найпривабливіших країн для роботи, і у 2025 році вона буде продовжує приваблювати нових спеціалістів з усього світу. Середня заробітна плата в Фінляндії у 2025 році буде продовжує зростати. Мігрантам також пропонуються гарні можливості для працевлаштування та кар’єрного зросту.

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