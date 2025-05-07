Робота у Фінляндії: скільки можна заробити в 2025 — Finance.ua

Робота у Фінляндії: скільки можна заробити в 2025 Сьогодні 20:05 — Особисті фінанси

Робота у Фінляндії: скільки можна заробити в 2025

Фінляндія залишається одною з найпривабливіших країн для роботи, і у 2025 році вона буде продовжує приваблювати нових спеціалістів з усього світу. Середня заробітна плата в Фінляндії у 2025 році буде продовжує зростати. Мігрантам також пропонуються гарні можливості для працевлаштування та кар’єрного зросту.

Про це пише Mobiletator.

Фінляндія входить до країн з найвищим рівнем життя в світі. Це досягається завдяки збалансованій економіці, соціальній підтримці та прозорій податковій системі. Однак, як і в будь-якій іншій країні, рівень доходів залежить від багатьох факторів: регіону, професії, кваліфікації та навіть знання мов.

Мінімальна заробітна плата

У Фінляндії немає офіційно встановленої мінімальної заробітної плати на державному рівні. Однак її розмір регулюється колективними договорами між профспілками та роботодавцями. У 2025 році мінімальна заробітна плата в більшості галузей становить:

10−11 євро за годину для некваліфікованих працівників;

12−14 євро за годину для спеціалістів з досвідом.

Це означає, що навіть на початкових позиціях можна розраховувати на дохід в 1 700−2 000 євро на місяць (брутто).

Середня заробітна плата в Фінляндії

Середня заробітна плата в Фінляндії завжди була предметом обговорення. У 2025 році, за прогнозами експертів, вона продовжить зростати. Якщо в 2023 році середній дохід становив приблизно 3 500 євро на місяць (брутто), то до 2025 року ця цифра може досягти 3 700−3 800 євро.

Важливо зрозуміти, що це середній показник. Він враховує доходи як високооплачуваних спеціалістів, так і працівників з більш скромними гонорарами. Крім того, на кінцеву суму впливають регіон, галузь та рівень кваліфікації.

Найвищі зарплати традиційно пропонуються в столичному регіоні та великих містах:

Хельсинкі та столичний регіон: 4 000−4 200 євро на місяць. Це пов’язане з концентрацією великих компаній, міжнародних організацій та високооплачуваних робочих місць.

Турку, Тампере, Оулу: 3 600−3 800 євро. Ці міста також пропонують гарні можливості для кар’єрного зросту, особливо в галузі технологій та промисловості.

Північна Фінляндія (Лапландія): 3 200−3 400 євро. Тут заробітна плата нижча, але і вартість життя значно менша, ніж у столиці.

Східна Фінляндія: 3 100−3 300 євро. Цей регіон менш розвинений економічно, але пропонує доступне житло та спокійний спосіб життя.

Різниця в зарплатах між регіонами пояснюється не тільки економічними факторами, але й специфікою локального ринку праці. Наприклад, у Хельсинки вища конкуренція за робочі місця, але й більше можливостей для кар’єрного зросту.

Заробітна плата за спеціалізацією

Транспортна галузь — одна з ключових в Фінляндії. Країна активно розвиває логістику, громадський транспорт та міжнародні перевезення. Ось які зарплати чекають працівників цієї сфери у 2025 році:

Водії автобусів та трамваїв: 2 800−3 200 євро на місяць. Ця професія вимагає високої відповідальності та хорошого знання маршрутів.

Водії вантажівок: 3 000−3 500 євро. Водії вантажівок вимагаються як всередині країни, так і на міжнародних маршрутах.

Логістики та диспетчери: 3 500−4 000 євро. Ці спеціалісти відповідають за організацію перевезень та управління ланцюгами поставок.

Інженери з транспорту: 4 500−5 500 євро. Високо кваліфіковані інженери займаються проектуванням та оптимізацією транспортних систем.

Машиністи залізничних потягів: машиніст електропотягу: 3 200 євро на місяць; машиніст вантажного потягу: 3 600 євро на місяць; машиніст швидкісного потягу: 4 000 євро на місяць.

Кермани вантажних суден: невеликого судна: 3 000 євро на місяць; великого судна: 4 500 євро на місяць; круїзного лайнера: 5 500 євро на місяць.

Авіаційні спеціалісти: бортпровідник: 2 500 євро на місяць; пілот літака: 6 000 євро на місяць; штурман: 4 500 євро на місяць.

Заробітна плата іммігрантів

Фінляндія є популярним напрямком для імміграції завдяки високій заробітній платі та гарному рівню життя. Однак зарплати для іммігрантів можуть дещо відрізнятися від зарплат місцевих жителів. У 2025 році ситуація виглядає так:

Високо кваліфіковані іммігранти (IT, медицина, інженерія): 3 500−5 000 євро на місяць. Ці спеціалісти вимагаються на фінському ринку праці та можуть розраховувати на високі доходи.

Робітники сфери послуг (готелі, ресторані): 2 000−2 500 євро. Ця категорія працівників часто стикається з нижчими зарплатами та високою конкуренцією.

Сезонні робітники (сільське господарство, туризм): 1 800−2 200 євро. Сезонна робота пропонує тимчасовий дохід, але рідко забезпечує довгострокову стабільність.

Довідка Finance.ua:

Міграційна служба Фінляндії оголосила, що цього року закриє 18 приймальних центрів для прохачів притулку. Ще вісім центрів буде закрито в лютому 2026 року. Причиною є значне скорочення кількості прохачів притулку. Минулого року було подано на 45% менше заяв про надання притулку, ніж у 2023 році;

починаючи з 1 жовтня 2024 року кандидати на отримання громадянства Фінляндії повинні проживати в країні не менше 8 років, як показують нові зміни до Закону про громадянство.

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