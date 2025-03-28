У Фінляндії закриють 18 центрів прийому біженців: українців прибуває менше — Finance.ua
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У Фінляндії закриють 18 центрів прийому біженців: українців прибуває менше

Світ
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У Фінляндії закриють 18 центрів прийому біженців: українців прибуває менше
У Фінляндії закриють 18 центрів прийому біженців: українців прибуває менше
Міграційна служба Фінляндії оголосила, що цього року закриє 18 приймальних центрів для прохачів притулку.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Yle.
Ще вісім центрів буде закрито в лютому 2026 року.
Причиною є значне скорочення кількості прохачів притулку. Минулого року було подано на 45% менше заяв про надання притулку, ніж у 2023 році.
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Наприклад, кількість тих, хто прибуває з України, скоротилася.
Близько 2200 осіб, які проживають у центрах, що закриваються, мають можливість запросити отримання права на проживання у Фінляндії.
Нагадаємо, раніше уряд Фінляндії звернувся до парламенту з проханням продовжити до кінця 2026 року дію закону, який дозволяє відхиляти прохання про притулок від мігрантів, які перетинають закритий східний кордон з росією, і відправляти їх назад.
За матеріалами:
Європейська правда
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