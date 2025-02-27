Фінляндія запускає нову програму підтримки України — Finance.ua

Фінляндія запускає нову програму підтримки України Сьогодні 20:19 — Казна та Політика

Фінляндія запускає нову програму підтримки України

Міністерство оборони Фінляндії запускає нову програму підтримки України «Нова Україна», орієнтовану на замовлення у фінського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

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Уряд розгляне пропозицію Міністерства оборони про нове фінансування на €660 мільйонів для фінської оборонної промисловості.

Програма «Нова Україна» залучатиме фінські компанії та їхній досвід до допомоги України. Раніше Фінляндія надавала підтримку переважно за рахунок передачі запасів, але тепер значну частину продукції закуповуватимуть у вітчизняних компаній.

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«Ми одночасно зміцнюємо спроможність України досягти справедливого миру та забезпечуємо довгострокову стійкість фінської оборонної промисловості й безпеку постачання», — наголосив міністр оборони Антті Хяккянен.

Основними критеріями для відбору зброї й обладнання є критичні потреби України, відповідність продукції для передачі та виробничо-логістичні можливості компаній. Поставки проводитимуть у межах майбутніх пакетів військової допомоги Україні.

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