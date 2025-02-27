Фінляндія запускає нову програму підтримки України — Finance.ua

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Фінляндія запускає нову програму підтримки України

Казна та Політика
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Фінляндія запускає нову програму підтримки України
Фінляндія запускає нову програму підтримки України
Міністерство оборони Фінляндії запускає нову програму підтримки України «Нова Україна», орієнтовану на замовлення у фінського оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомили в пресслужбі Міноборони.
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Програма «Нова Україна» залучатиме фінські компанії та їхній досвід до допомоги України. Раніше Фінляндія надавала підтримку переважно за рахунок передачі запасів, але тепер значну частину продукції закуповуватимуть у вітчизняних компаній.
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«Ми одночасно зміцнюємо спроможність України досягти справедливого миру та забезпечуємо довгострокову стійкість фінської оборонної промисловості й безпеку постачання», — наголосив міністр оборони Антті Хяккянен.
Основними критеріями для відбору зброї й обладнання є критичні потреби України, відповідність продукції для передачі та виробничо-логістичні можливості компаній. Поставки проводитимуть у межах майбутніх пакетів військової допомоги Україні.
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