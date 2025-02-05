Економіка росії тріщить по швах: глава МЗС Фінляндії закликала посилити санкції — Finance.ua
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Економіка росії тріщить по швах: глава МЗС Фінляндії закликала посилити санкції

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Економіка росії тріщить по швах. Захід має посилити санкції, щоб надати Україні найкраще становище для укладення мирної угоди.
Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв’ю The Telegraph закликала західні країни «продовжувати економічний тиск» на росію в найближчі місяці.
«Ми бачимо, що санкції працюють. У російській економіці з’являються серйозні тріщини. Ми просто повинні завершити всі справи, щоб настав мир, сподіваюся, наприкінці цього року», — заявила дипломат.
Висловлювання міністра прозвучали на тлі нових зусиль по боротьбі з «тіньовим флотом». Москва використовує близько 600 таких суден для таємного транспортування нафти і газу по всьому світу, оминаючи обмеження ЄС і країн «Великої сімки» на ціни на паливо і нафтопродукти.
У грудні 12 європейських країн, включно з Великою Британією та Фінляндією, домовилися запитувати докази страхування у суден, які можуть належати до «тіньовому флоту», коли вони проходять біля Данії, Швеції та Фінляндії. Якщо додаткові перевірки проводитимуться ефективно, вони зможуть нашкодити РФ.
Економісти відзначають ознаки напруженості в російській економіці в останні місяці, наприклад, рішення центрального банку підвищити ключову процентну ставку до 21%.
Хоча путін може підтримувати свою військову машину на нинішньому рівні, економічне зростання, викликане щедрими витратами на армію і зростанням зарплат, пов’язаним з нестачею робочої сили, вичерпує себе.
За прогнозами, зростання ВВП у 2025 році становитиме від 0,5% до 1%, що значно нижче 3% у 2024 році.
«Ми хочемо мати потужний потенціал, щоб стримувати росію або будь-кого ще», — сказала Валтонен, кажучи про необхідність зробити фінську армію «оперативно сумісною в рамках НАТО, а також такою, що відповідає оборонним планам Альянсу».
«Навіть якщо в Україні настане мир — який, звісно, має бути справедливим і міцним, — можливо, загроза з боку росії не зникне, а це значить, що вам однаково потрібно вміти захищати і стримувати і в інших місцях у Європі», — підсумувала голова МЗС Фінляндії.
За матеріалами:
УНІАН
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