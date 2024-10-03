Фінляндія збільшила термін проживання для отримання фінського громадянства — Finance.ua

Фінляндія збільшила термін проживання для отримання фінського громадянства Сьогодні 18:12 — Особисті фінанси

Фінляндія збільшила термін проживання для отримання фінського громадянства

Починаючи з 1 жовтня 2024 року кандидати на отримання громадянства Фінляндії повинні проживати в країні не менше 8 років, як показують нові зміни до Закону про громадянство.

Відповідно до заяви Фінської імміграційної служби, необхідний час проживання може бути скорочено залежно від обставин. Також змінено кількість днів перебування за межами країни.

Про це повідомляє Schengen.News.

У майбутньому загалом 365 днів проживання за межами Фінляндії буде прийнято для періоду проживання, з яких максимум 90 днів може припадати на рік, що передував рішенню про громадянство. Будь-яке перебування за кордоном, що перевищує, не зараховується як частина часу проживання.

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Зміни до Закону про громадянство застосовуватимуться лише після 1 жовтня 2024 року

Ті, хто подав заяву до 1 жовтня 2024 року, розглядатимуть запити за старими правилами, тобто зміни до Закону про громадянство не вплинуть на ранні подання.

Це означає, що тим, хто подав документи на отримання громадянства до жовтня, необхідно мати 5 років безперервного перебування в країні. Крім того, мають право отримати громадянство ті, хто прожив у Фінляндії протягом 7 років, причому два останні роки були безперервними.

У випадках, коли достатньо менше п’яти років проживання, вони повинні відповідати одній із наступних вимог:

Сильні мовні навички.

Фінська дружина-чоловік.

Північний паспорт.

Отримав міжнародний або гуманітарний захист від Фінляндії.

Без громадянства.

Імміграційна служба Фінляндії нагадала заявникам про необхідність якомога швидше подати заяву на отримання громадянства, оскільки розгляд цих заяв затримується через велику кількість запитів — близько 28 000.

За даними влади, в останні роки кількість заявок на отримання громадянства була особливо високою. При цьому відзначили, що багато заявок не виконані повністю.

Довідка Finance.ua:

Уряд Фінляндії ухвалив рішення наступного року скоротити кошти, які виділяються на інтеграцію іммігрантів.

Відповідно до рішення уряду, скоротиться час, протягом якого держава виплачує компенсації муніципалітетам. Стосовно біженців, які приїхали до Фінляндії за квотою ООН, час виплати компенсацій скоротиться з чотирьох до трьох років, а для всіх інших груп, у тому числі для українців, — з трьох до двох.

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