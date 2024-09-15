Фінляндія зменшує витрати на інтеграцію іммігрантів — Finance.ua

Фінляндія зменшує витрати на інтеграцію іммігрантів Вчора 22:16 — Світ

Фінляндія зменшує витрати на інтеграцію іммігрантів

Уряд Фінляндії ухвалив рішення наступного року скоротити кошти, які виділяються на інтеграцію іммігрантів.

Про це повідомляє Yle.

Читайте також Фінляндія збільшує податок на додану вартість

«У ході бюджетних переговорів компенсації, які виплачуються муніципалітетам та регіонам добробуту, було вирішено урізати приблизно на 60 млн євро», — йдеться в повідомленні.

Водночас від початку наступного року набирає чинності реформа, яка покладає відповідальність за інтеграцію іммігрантів здебільшого на муніципалітети.

Як зазначає видання, муніципальна влада стурбована ситуацією.

Читайте також Уряд Фінляндії запропонував заборонити росіянам купувати нерухомість в країні

«Сама ідея про додаткові стимули до працевлаштування є доброю, але ідея про те, що скорочення фінансування та послуг може підвищити зайнятість, — суперечлива. Ми не можемо залишати людей без послуг і очікувати, що вони вивчать фінську мову вдома перед дзеркалом. У Фінляндії досі дуже складно знайти роботу без знання фінської чи шведської мов», — зауважив директор з питань міграції міста Гельсінкі Глен Гассен.

Скорочення терміну нарахування виплат

Також, відповідно до рішення уряду, скоротиться час, протягом якого держава виплачує компенсації муніципалітетам.

Стосовно біженців, які приїхали до Фінляндії за квотою ООН, час виплати компенсацій скоротиться з чотирьох до трьох років, а для всіх інших груп, у тому числі для українців, — з трьох до двох.

Читайте також Фінляндія пожертвувала €2 млн українським пенсіонерам

У Союзі муніципалітетів побоюються, що це може негативно вплинути на бажання місцевої влади приймати біженців, додає Yle, нагадуючи, що торік за квотою до Фінляндії приїхали 1050 біженців, в цього року — 500.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.