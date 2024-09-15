Фінляндія зменшує витрати на інтеграцію іммігрантів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінляндія зменшує витрати на інтеграцію іммігрантів

Світ
62
Фінляндія зменшує витрати на інтеграцію іммігрантів
Фінляндія зменшує витрати на інтеграцію іммігрантів
Уряд Фінляндії ухвалив рішення наступного року скоротити кошти, які виділяються на інтеграцію іммігрантів.
Про це повідомляє Yle.
Читайте також
«У ході бюджетних переговорів компенсації, які виплачуються муніципалітетам та регіонам добробуту, було вирішено урізати приблизно на 60 млн євро», — йдеться в повідомленні.
Водночас від початку наступного року набирає чинності реформа, яка покладає відповідальність за інтеграцію іммігрантів здебільшого на муніципалітети.
Як зазначає видання, муніципальна влада стурбована ситуацією.
Читайте також
«Сама ідея про додаткові стимули до працевлаштування є доброю, але ідея про те, що скорочення фінансування та послуг може підвищити зайнятість, — суперечлива. Ми не можемо залишати людей без послуг і очікувати, що вони вивчать фінську мову вдома перед дзеркалом. У Фінляндії досі дуже складно знайти роботу без знання фінської чи шведської мов», — зауважив директор з питань міграції міста Гельсінкі Глен Гассен.

Скорочення терміну нарахування виплат

Також, відповідно до рішення уряду, скоротиться час, протягом якого держава виплачує компенсації муніципалітетам.
Стосовно біженців, які приїхали до Фінляндії за квотою ООН, час виплати компенсацій скоротиться з чотирьох до трьох років, а для всіх інших груп, у тому числі для українців, — з трьох до двох.
Читайте також
У Союзі муніципалітетів побоюються, що це може негативно вплинути на бажання місцевої влади приймати біженців, додає Yle, нагадуючи, що торік за квотою до Фінляндії приїхали 1050 біженців, в цього року — 500.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.