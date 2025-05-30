Посередники при працевлаштуванні за кордоном: які вимоги встановлює закон — Finance.ua

Посередники при працевлаштуванні за кордоном: які вимоги встановлює закон Сьогодні 20:38 — Особисті фінанси

Посередники при працевлаштуванні за кордоном: які вимоги встановлює закон

Українці часто звертаються до послуг посередників, коли планують працювати за кордоном. Це зручно, адже такі компанії допомагають з пошуком вакансій, оформленням документів і спілкуванням із закордонними роботодавцями. Втім, діяльність таких суб’єктів господарювання жорстко регламентується законом — і для легального працевлаштування важливо дотримуватися встановлених вимог.

Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці нагадало , які саме обов’язки мають посередники.

Фахівці зазначають, що посередники мають:

надавати громадянам повну та достовірну інформацію про попит роботодавця на робочу силу (вакансії), його вимоги щодо кваліфікації, досвіду роботи, про умови, характер та оплату праці;

співпрацювати з відповідним територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, підприємствами, установами та організаціями, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

забезпечувати захист інформації, що надійшла від громадян, які звертаються з метою працевлаштування, та дотримання правил використання і поширення такої інформації, встановлених законами України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних», а також конфіденційність комерційної інформації роботодавців відповідно до закону.

Додатково зазначаємо, що відповідно до статті 38 Закону України «Про зайнятість населення» суб’єкт господарювання має право надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном після його включення до переліку суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та в межах укладених зовнішньо економічних договорів.

Як почати офіційну діяльність у посередництві

Для початку провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та включення до відповідного переліку, такий суб’єкт господарювання має:

бути зареєстрованим у встановленому законодавством порядку за видом економічної діяльності з посередництва у працевлаштуванні;

укласти з іноземним роботодавцем зовнішньоекономічний договір (контракт) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні, пошуку та добору працівників зовнішньоекономічний договір (контракт)) та реєстраційні документи іноземного суб’єкта господарювання — роботодавця у державі місцезнаходження;

мати зареєстроване місце провадження господарської діяльності; подати декларацію про провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Послуги з посередництва у працевлаштуванні по Україні чи за кордоном можуть надаватися виключно після реєстрації суб’єкта господарювання та подання декларації.

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Також суб’єкти господарювання зобов’язані подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, відомості про чисельність працевлаштованих ними осіб у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики.

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