Робота за кордоном: в уряді роз’яснили нові правила для нарахування пенсій — Finance.ua

Робота за кордоном: в уряді роз’яснили нові правила для нарахування пенсій Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Робота за кордоном: в уряді роз’яснили нові правила для нарахування пенсій

Стаж роботи за кордоном враховуватиметься в Україні для визначення права на пенсію, незалежно від наявності міжнародного договору про визнання стажів.

Про це в телеефірі повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

«У постанові Кабміну ми чітко визначили: якщо ви працювали за кордоном, незалежно від того, чи з цією країною укладено міжнародний договір про визнання стажів, чи ні, ваш трудовий стаж за кордоном — очевидно, що він має бути офіційним — буде враховуватися для визначення права на пенсію. Тобто ті 10 років, які ви пропрацювали офіційно за кордоном (чи п’ять, чи рік), будуть враховуватися при обрахунку кількості років для призначення пенсії», — сказала вона.

Марчак зауважила, що за попереднім законодавством роки роботи у державі, із якою не було укладено договору про визнання стажів, не враховувалися в Україні.

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Заступниця міністра Мінсоцполітики зауважила, що роки роботи за кордоном не впливатимуть на розмір пенсії, а мають забезпечити право на її отримання в Україні.

«Розмір визначається виходячи з того, скільки внесків ви сплатили в українську пенсійну систему. Звичайно, ці внески рахуються за той період часу, поки ви їх сплачували. Тут страхова формула залишається. Крім того, стаж важливий для визначення права. Якщо у вас немає мінімального стажу, необхідного для призначення пенсії, навіть попри те, що, скажімо, 10 років ви в Україні сплачували внески, ви все одно право на пенсію за попередніх норм не мали б. Тому зараз ми говоримо про врахування роботи за кордоном для визначення права на призначення пенсії в Україні», — пояснила вона.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів України затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком;

у постанові відзначається, що періоди роботи осіб в іншій державі, з якою укладено міжнародний договір України, зараховуються до страхового стажу осіб, які проживають в Україні, на умовах такого міжнародного договору;

зокрема, особи, які працювали в інших державах і у яких відсутній необхідний страховий стаж для призначення пенсії, додають до заяв про призначення пенсії підтвердні документи.

Укрінформ За матеріалами:

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