У Швейцарії проведуть референдум щодо обов’язкової цивільної служби для всіх

У Швейцарії 30 листопада відбудеться референдум, на якому жителі країни голосуватимуть за заміну нинішньої військової служби для чоловіків на обов’язковий цивільний обов’язок для всіх, незалежно від статі.

Про це повідомляє Euractiv.

У межах швейцарської прямої демократії громадяни також вирішуватимуть, чи запроваджувати нові податки для надбагатих, щоб фінансувати заходи країни у боротьбі зі зміною клімату.

Ініціатива «Цивільний обов’язок» спочатку отримала досить широку підтримку, але останніми тижнями вона втратила популярність: згідно з останнім опитуванням gfs. bern, 64% респондентів висловилися проти неї.

Комітет, який стоїть за ініціативою, стверджує, що вимога до кожного громадянина Швейцарії, незалежно від статі, пройти військову службу в армії або цивільну службу, зміцнить соціальну згуртованість.

Аргументи прихильників

Ініціатива спрямована на досягнення «справжньої рівності», заявила голова комітету Ноемі Ротен.

Вона схарактеризувала нинішню систему як дискримінаційну і для чоловіків, і для жінок.

«Чи то в армії, цивільній обороні, державній службі або добровільній пожежній службі, ідея полягає в тому, щоб кожна молода людина робила свій внесок у колективний добробут», — сказала Ротен.

Вона заявила, що настав час надати жінкам рівноправну участь у колективному проєкті захисту населення.

Аргументи противників

Противники ініціативи не вважають, що вона сприятиме рівності.

Сіріель Гюгено, голова відділу з питань рівності, сім’ї та міграції Швейцарської федерації профспілок (USS), звинуватила ініціативу в тому, що вона «повністю затуманює реальне становище жінок у цій країні».

Вона заявила, що швейцарські жінки вже присвячують 60% свого часу неоплачуваній праці, тоді як для чоловіків «все навпаки».

«А тепер ви просите жінок надавати ще більше неоплачуваних послуг. Це тільки посилить дисбаланс», — сказала Гюгено.

Уряд, який не схвалює таку ініціативу, підтримав цей аргумент. В уряді також наголосили, що подвоєння кількості новобранців значно перевищить потреби і може зашкодити швейцарській економіці.

Згідно з останніми опитуваннями, жодна із запропонованих на голосування ініціатив не має шансів бути ухваленою.

