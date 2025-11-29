Яким капіталом володіє Дональд Трамп (інфографіка) Сьогодні 22:15 — Світ

Яким капіталом володіє Дональд Трамп (інфографіка)

Дональд Трамп під час другої каденції проживає найприбутковіший рік у своєму житті. Навіть попри те, що за останній місяць Трамп втратив 1 млрд доларів через падіння акцій його компанії Trump Media and Technology Group, нині його статки сягають 6,2 млрд доларів. Коли Трамп вдруге балотувався на посаду президента у 2024 році вони були на рівні 2,3 млрд у квітні та 6 млрд у листопаді того ж року. Зараз Трамп займає 201 місце у списку Forbes 400 найзаможніших людей Америки, а також 599 сходинку у світовому рейтингу мільярдерів. Найбільший актив Трампа — криптоактиви, гольф-клуби та курорти, а також однойменна медіа-компанія.

«Слово і діло» розповідає , як змінювалися статки Дональда Трампа з 2014 по 2025 рік і яким капіталом він володіє.

Як змінювалися статки Трампа з 2014 по 2025 рік

За оцінкою Forbes, у 2014 році чистий капітал Трампа становив 3,9 млрд доларів, у 2015 році — у 4,1 млрд, у 2016 році — у 4,5 млрд доларів.

Під час першого президентського терміну розмір статків Трампа був таким: 2017 рік — 3,5 млрд доларів, 2018 та 2019 рік — 3,1 млрд доларів.

У 2020 році чистий капітал Трампа становив близько 2,1 млрд доларів, у 2021 році — 2,4 млрд, у 2022 році — 3 млрд, у 2023 році — 2,5 млрд.

На початок 2024 року статки Трампа оцінювалися у 2,3 млрд доларів. До початку листопада його чистий капітал зріс до 6 млрд доларів, це сталося за рахунок росту акцій Trump Media & Technology Group (TMTG).

У квітні 2025 року статки Трампа становили 5,1 млрд доларів. До вересня поточного року вони зросли до рекордних 7,2 млрд доларів. Стрімке зростання президенту США здебільшого забезпечили криптовалюти.

Однак після вересня Трамп побіднішав приблизно на 1 мільярд через падіння акцій компанії Trump Media and Technology Group.

Нині його статки Forbes оцінює у 6,2 млрд доларів. При цьому експерти зазначають, що визначити реальний розмір статків Дональда Трампа складно через нестабільну вартість його деяких активів.

Основні активи Трампа

Багатство Трампа від початку було засноване на імперії нерухомості, яку він почав будувати ще зі своїм батьком.

Президент США володіє такими об’єктами, як маєток Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида), Trump Tower на Мангеттені (Нью-Йорк), часткою в офісній будівлі на Avenue of the Americas 1290 на Мангеттені (Нью-Йорк). Загалом його інвестиції в нерухомість оцінюються в 1,2 млрд доларів.

Найдорожчим активом Трампа на сьогодні є понад 50% акцій Trump Media & Technology Group, яка володіє його соціальною мережею Truth Social (вона була створена після того, як обліковий запис президента видалили з колишнього Twitter у 2021 році). Зараз частка Трампа оцінюється у 2 млрд доларів.

Ще близько 1,3 млрд доларів коштують гольф-клуби та курорти Трампа, зокрема Trump National Doral Miami Golf Resort. Варто зазначити, що на ці бізнеси та прибутки від них, як і по всьому світу, вплинула пандемія COVID.

Криптовалюти та мемкойн

Одним з головних інструментів збагачення Трампа стала криптовалюта — клас активів, сповнений ажіотажу та вразливий до регуляторів.

У вересні 2024 року Трамп разом із трьома синами запустив криптовалютний проєкт World Liberty Financial, який спочатку мав труднощі з просуванням. Однак після перемоги на виборах ситуація змінилася.

У січні 2025 року, за кілька днів до повернення до Білого дому, Трамп запустив мемкойн, який додав сотні мільйонів до його капіталу. А вже обіймаючи посаду президента Трамп послабив регуляторний нагляд за криптовалютами та підтримав законодавчі зміни, які подарувало нову хвилю розвитку цій галузі.

Зараз World Liberty Financial продовжує продавати токени, згенерувавши приблизно 1,3 млрд доларів прибутку. Сімейна компанія Трампа отримує близько 75% від цих продажів.

Дохід від книг та брендових продуктів

Трамп також свого часу отримав прибуток від продажу кількох своїх книг. Зокрема, він заробив 4,5 млн доларів як гонорар за книгу «Листи Трампу», в якій представлені його листи до знаменитостей, і 500 тисяч доларів за книгу «A MAGA Journey».

Крім того, очільник Білого дому заробив 300 тисяч доларів на продажі фірмових Біблій, зазначених у документах як «Біблія Грінвуда» (вона продається у співпраці зі співаком кантрі-музики Лі Грінвудом за 60 доларів, з автографом Трампа за 1000 доларів).

Президент США також має й ліквідні активи, які оцінюються в 1,1 млрд доларів, інші активи — в 0,1 млрд доларів. Також Трамп має близько 100 млн доларів юридичних зобов’язань.

Вперше Трамп потрапив до рейтингу 400 найбагатших американців Forbes у 1982 році зі статками 200 млн доларів. І хоча його позиція змінювалася, протягом десятиліть він залишався в цьому списку.

