У МВФ прогнозують масові звільнення працівників в усіх країнах через ШІ

Вже найближчими десятиліттями значна частина працездатного населення в усіх країнах може залишитися без роботи. Найбільше постраждають люди у розвинених країнах із високим рівнем автоматизації виробництва. Однак і в країнах, що розвиваються, удар по ринку праці буде дуже відчутним.

Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, виступаючи на саміті G20, що відбувся у Південно-Африканській республіці.

Як ШІ впливатиме на ринок праці

Причиною повального безробіття стане широке запровадження штучного інтелекту, каже Георгієва.

Хоча його вплив на економіку поки що не тотальний, але вже зараз можна сказати, що ШІ проникне в усі сфери життя і поступове витіснятиме звідти людей.

«Штучний інтелект проникає в наше життя надзвичайно швидко. І не всі країни готові до цього. У розвинених економіках під вплив змін може потрапити до 60% робочих місць; на ринках, що розвиваються, — близько 40%; а в країнах із низьким доходом — 26%. Тож штучний інтелект накриває ринок праці, як цунамі», — каже Георгієва.

Через це уряди країн негайно мають передбачити у бюджетах інвестиції на розвиток освіти та професійне перепрофілювання населення.

Причому акцент слід робити саме на ті спеціальності, які поки що можуть встояти під напором ШІ, і які дадуть людям шанс знайти роботу.

У МВФ закликають роботодавців, незважаючи на широке впровадження штучного інтелекту, усе ж не забувати про живих людей і надавати їм перевагу.

