Ryanair припиняє деякі рейси зі ще однієї європейської столиці

Світ
Ірландський лоукостер Ryanair продовжує переглядати свої польотні плани на тлі суперечок із владою окремих країн Європи через податкові та аеропортові збори.
Про це повідомляє The Sun.
Як пише видання, найбільший у Європі бюджетний перевізник припинить польоти між Ригою і двома німецькими містами наступного місяця.
Зокрема, рейси між столицею Латвії та Меммінгеном припиняться 23 жовтня 2025 року, а рейси між Ригою та Кельном — 29 жовтня.
Авіакомпанія пояснила, що причиною скасування рейсів стали високі авіаційні податки і збори в Німеччині.
Ще в серпні цього року Ryanair закликала уряд Німеччини «терміново скоротити свої захмарні витрати на авіасполучення».
Раніше повідомлялось, що ірландський лоукостер уже провів кілька хвиль скорочень польотної програми до Іспанії — загалом було скасовано понад 2 мільйони пасажирських місць в аеропортах цієї країни. Ба більше, перевізник погрожує подальшими скороченнями наступного літа.
За матеріалами:
УНІАН
