Польща змінює правила короткострокової оренди

Міністерство спорту та туризму у Польщі планує запровадити обов’язкову реєстрацію квартир, що здаються в короткострокову оренду.
Про це пише inpoland.
Кожне таке помешкання потрібно буде зареєструвати та отримати спеціальний ідентифікаційний номер. Без нього неможливо буде легально розміщувати оголошення на сайтах типу Airbnb або Booking.com.

Чому зміни потрібні

Здача квартир в оренду була популярним способом отримання додаткового доходу та інвестицій у нерухомість. Раніше переважала довгострокова оренда, проте зараз все більше власників обирають короткострокову оренду — подобово або на тиждень, особливо у великих містах та туристичних локаціях, де прибуток від такого типу оренди значно вищий.

Як працюватиме система

Законопроєкт передбачає суворі фінансові штрафи за нереєстрацію нерухомості. Також він визначає короткострокову оренду як періоди до 30 днів, а діяльність власників квартир за цією системою розглядатиметься як підприємницька діяльність.
Власник повинен буде зареєструвати нерухомість у спеціальній системі та отримати унікальний ідентифікаційний номер, який стане обов’язковим для онлайн-оголошень. Платформи посередників, такі як Airbnb та Booking.com, повинні перевіряти наявність номера та блокувати оголошення без реєстрації.
За словами заступника міністра Пйотра Бориса, законопроєкт включать до порядку денного законодавчого розгляду протягом двох тижнів, а ІТ-системи для обліку короткострокової оренди мають запрацювати до 20 травня 2026 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
