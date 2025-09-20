0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка)

Нерухомість
40
Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка)
Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка)
Серед усіх європейських міст найдорожче житло у Люксембурзі, Мюнхені та Парижі — за один квадратний метр просять понад 10−11 тисяч євро. Значно бюджетнішим варіантом нового житла буде квартира у Греції, Словаччині, Хорватії, Словенії, Румунії або Албанії.
Видання «Слово і діло» склало рейтинг 50 міст Європи з найдорожчою вартістю житла, посилаючись на дані Deloitte Property Index 2025
Найвищі ціни на нове житло у таких містах:
  • Люксембург — 11,1 тис. євро за кв. м;
  • Мюнхен (Німеччина) — 10,80 тис. євро за кв. м;
  • Париж (Франція) — 10,76 тис. євро за кв. м;
  • Амстердам (Нідерланди) — 8,48 тис. євро за кв. м;
  • Лондон — 8,25 тис. євро за кв. м;
Трохи дешевше, але приблизно однаково коштує житло у Барселоні (Іспанія) — 7, 86 тис. євро за квадратний метр та німецьких містах Франкфурт, Гамбург, Берлін — 7,20−7,60 тис. євро за квадратний метр.
Замикає першу десятку рейтингу вартості житла Лісабон (Португалія), де за один квадратний метр просять у середньому 6,59 тис. євро.
Далі слідують Копенгаген (Данія), Відень (Австрія), Гельсінкі (Фінляндія) та Прага (Чехія), де вартість житла приблизно в одній ціновій категорії — від 6,12 до 6,59 тис. євро за квадратний метр.
У Мадриді (Іспанія), Любляні (Словенія) та Брно (Чехія) житло в середньому коштує від 5,04 до 5,99 тис. євро за один квадратний метр.
Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка)
Ще низка європейських міст також мають приблизно однакову вартість житла — Мілан (Італія), Ліон (Франція), Гаага (Нідерланди), Лінц (Австрія), Роттердам (Нідерланди), бельгійські Брюссель, Антверпен, Гент, Порту (Португалія) та Афіни (Греція) — у межах від 4,10 до 4,75 тис. євро за квадратний метр.
Від 3,00 до 3,91 тисячі євро за квадратний метр коштуватиме житло у:
  • Братиславі (Словаччина);
  • Будапешті (Угорщина);
  • Варшаві (Польща);
  • Граці (Австрія);
  • Римі (Італія);
  • Кракові (Польща);
  • Орхусі (Данія);
  • Аліканте (Іспанія);
  • Флоренції (Італія);
  • Марселі (Франція);
  • Кошиці (Словаччина);
  • польских Вроцлаві та Гданську;
  • Остраві (Чехія);
  • Манчестері (Британія);
  • місті Оденсе (Данія);
  • Тампере (Фінляндія);
  • Целе (Словенія).
Ще дешевше обійдеться нове житло у місті Познані (Польща), Мариборі (Словенія), Банська-Бистриця (Словаччина), Загребі (Хорватія) та Салоніках (Греція) — від 2,82 до 2,99 тис. євро за квадратний метр.
А у містах Патра (Греція) та Дуррес (Албанія) ціна на житло — 1,46 та 1,33 тис. євро за квадратний метр відповідно.
Зазначається, останні дані рейтингу Deloitte Property Index, які опубліковані на їхньому сайті, засновані на опитуванні у майже 30 країнах Європи.
Нагадаємо, як свідчать дані OLX Нерухомість, у серпні 2025 року медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир по Україні зросли в середньому на 15−25% порівняно з серпнем 2024 року. Найбільше подорожчали квартири у містах-мільйонниках та на заході країни, тоді як у Херсоні та Запоріжжі ціни трохи знизилися.
За даними ЛУН, за останні 6 місяців однокімнатні квартири здорожчали в більшості українських міст. Лідерами за зростанням вартості однокімнаток є Одеса та Тернопіль.
🔎 Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Слово і Діло
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems