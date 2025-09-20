Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка) Сьогодні 08:17 — Нерухомість

Скільки коштує нова нерухомість у Європі (інфографіка)

Серед усіх європейських міст найдорожче житло у Люксембурзі, Мюнхені та Парижі — за один квадратний метр просять понад 10−11 тисяч євро. Значно бюджетнішим варіантом нового житла буде квартира у Греції, Словаччині, Хорватії, Словенії, Румунії або Албанії.

Видання «Слово і діло» склало рейтинг 50 міст Європи з найдорожчою вартістю житла, посилаючись на дані Deloitte Property Index 2025

Найвищі ціни на нове житло у таких містах:

Люксембург — 11,1 тис. євро за кв. м;

Мюнхен (Німеччина) — 10,80 тис. євро за кв. м;

Париж (Франція) — 10,76 тис. євро за кв. м;

Амстердам (Нідерланди) — 8,48 тис. євро за кв. м;

Лондон — 8,25 тис. євро за кв. м;

Трохи дешевше, але приблизно однаково коштує житло у Барселоні (Іспанія) — 7, 86 тис. євро за квадратний метр та німецьких містах Франкфурт, Гамбург, Берлін — 7,20−7,60 тис. євро за квадратний метр.

Замикає першу десятку рейтингу вартості житла Лісабон (Португалія), де за один квадратний метр просять у середньому 6,59 тис. євро.

Далі слідують Копенгаген (Данія), Відень (Австрія), Гельсінкі (Фінляндія) та Прага (Чехія), де вартість житла приблизно в одній ціновій категорії — від 6,12 до 6,59 тис. євро за квадратний метр.

У Мадриді (Іспанія), Любляні (Словенія) та Брно (Чехія) житло в середньому коштує від 5,04 до 5,99 тис. євро за один квадратний метр.

Ще низка європейських міст також мають приблизно однакову вартість житла — Мілан (Італія), Ліон (Франція), Гаага (Нідерланди), Лінц (Австрія), Роттердам (Нідерланди), бельгійські Брюссель, Антверпен, Гент, Порту (Португалія) та Афіни (Греція) — у межах від 4,10 до 4,75 тис. євро за квадратний метр.

Від 3,00 до 3,91 тисячі євро за квадратний метр коштуватиме житло у:

Братиславі (Словаччина);

Будапешті (Угорщина);

Варшаві (Польща);

Граці (Австрія);

Римі (Італія);

Кракові (Польща);

Орхусі (Данія);

Аліканте (Іспанія);

Флоренції (Італія);

Марселі (Франція);

Кошиці (Словаччина);

польских Вроцлаві та Гданську;

Остраві (Чехія);

Манчестері (Британія);

місті Оденсе (Данія);

Тампере (Фінляндія);

Целе (Словенія).

Ще дешевше обійдеться нове житло у місті Познані (Польща), Мариборі (Словенія), Банська-Бистриця (Словаччина), Загребі (Хорватія) та Салоніках (Греція) — від 2,82 до 2,99 тис. євро за квадратний метр.

А у містах Патра (Греція) та Дуррес (Албанія) ціна на житло — 1,46 та 1,33 тис. євро за квадратний метр відповідно.

Зазначається, останні дані рейтингу Deloitte Property Index, які опубліковані на їхньому сайті, засновані на опитуванні у майже 30 країнах Європи.

Нагадаємо, як свідчать дані OLX Нерухомість, у серпні 2025 року медіанні ціни на купівлю однокімнатних квартир по Україні зросли в середньому на 15−25% порівняно з серпнем 2024 року. Найбільше подорожчали квартири у містах-мільйонниках та на заході країни, тоді як у Херсоні та Запоріжжі ціни трохи знизилися.

За даними ЛУН, за останні 6 місяців однокімнатні квартири здорожчали в більшості українських міст. Лідерами за зростанням вартості однокімнаток є Одеса та Тернопіль.

Слово і Діло За матеріалами:

