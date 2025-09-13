Де в Україні подорожчали однокімнатні квартири, а де подешевшали Сьогодні 14:17 — Нерухомість

За останні 6 місяців однокімнатні квартири здорожчали в більшості українських міст. Лідерами за зростанням вартості однокімнаток є Одеса та Тернопіль.

Про це свідчать дані ЛУН.

ТОП-3 міста, де однокімнатки найбільше зросли в ціні:

Одеса — зростання на 14%, середня вартість сягнула $44 тис.;

Тернопіль — +13%, зараз однокімнатні коштують близько $40 тис.;

Рівне — +11%, ціна піднялася до $52 тис.

У Чернівцях, Дніпрі та Харкові ціни піднялися на 7% і становлять $53,3 тис., $43,4 тис. та $22 тис. відповідно.

У Хмельницькому ціни на однокімнатні квартири зросли на 4% — до $36,5 тис.

Такий самий приріст зафіксовано і в Києві, де середня вартість однокімнаток досягла $65 тис., що є найвищим показником в Україні.

До лідерів за вартістю житла входять Львів ($63 тис.) та Ужгород ($60 тис.).

Водночас у Львові за пів року зафіксоване зниження цін на 3%, а в Ужгороді вони залишилися без змін.

Де житло найдешевше

У Херсоні однокімнатні квартири продають за $14,3 тис, що є найнижчим показником в Україні. Вартість залишається незмінною протягом тривалого часу через постійні російські обстріли.

У Запоріжжі квартири подешевшали на 9% і коштують близько $16 тис. У Миколаєві ціна знизилася до $20 тис. (-2%).

Натомість у Сумах квартири подорожчали на 2%, але залишаються одними з найдешевших — $22 тис.

За підрахунками ЛУН, щоб купити однокімнатну квартиру в Україні, необхідно відкладати всю зарплату від 2,5 до 8,4 року.

Найшвидше це можна зробити у Херсоні, а найдовше доведеться збирати в Ужгороді.

Довідка Finance.ua:

за даними OLX Нерухомості, щоб придбати однокімнатну квартиру на вторинці, українцям потрібно працювати в середньому більше 5 років, відкладаючи всю зарплату;

якщо брати до уваги не купівлю житла, а його оренду, дані будуть відрізнятися. Якщо житло в Києві шукатиме людина з середнім доходом (27,5 тис. грн), то щоб орендувати однокімнатну квартиру, їй доведеться викласти 62% від зарплати. Водночас у пари оренда квартири забиратиме 31% доходу;

за останні пів року ціни на оренду однокімнатних квартир піднялися майже по всій Україні. Найбільше зросли ціни в Одесі — на 55%. Тепер оренда тут обходиться в середньому у 13 200 гривень на місяць.

