Виплата на відбудову знищеного житла: як отримати і що треба (інфографіка)

Третій етап програми єВідновлення для людей, чиї приватні будинки було знищено та які обрали компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці, вже стартував.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Відтепер можна подати фінальний звіт про завершення будівництва, повідомити про прийняття житла в експлуатацію та підтвердити цільове використання коштів. Це завершальний етап послуги.

Хто може отримати виплату

Грошова виплата доступна для людей, в яких був знищений приватний житловий будинок та які хочуть звести новий на власній земельній ділянці у безпечнішому регіоні.

Подати фінальний звіт можуть люди, які вже отримали допомогу на попередніх етапах.

Як подати фінальний звіт про будівництво

1 крок: Подати декларацію або отримати сертифікат готовності до експлуатації

документ подає лише замовник будівництва,

через портал Дія чи в ЦНАПі.

2 крок: Подати «Повідомлення (звіт) про завершення будівництва»

не пізніше 30 робочих днів з дня завершення будівництва,

через застосунок Дія,

прикріпити підтверджуючі документи (акти виконаних робіт/чеки) та фото будинку,

надіслати звіт.

Дія автоматично перевірить подані документи (декларацію та сертифікат), вид будівництва (має бути «нове будівництво») та наявність технічної інвентаризації. У разі помилок заявник отримає роз’яснення та рекомендації, аби їх виправити. За успішної перевірки дані автоматично надходять до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

3 крок: Фінальна верифікація.

Після того як людина подала повідомлення (звіт) про завершення будівництва через додаток Дія, перевірка відбувається за двома сценаріями:

Сценарій, А — вибіркова перевірка

Щомісяця, 1 числа, система автоматично відбирає для перевірки щонайменше 10% повідомлень про завершення будівництва у кожній громаді, поданих у попередньому місяці

Якщо ви потрапили у вибірку — вашу заявку передають комісії для виїзної перевірки: комісія огляне будинок, звірить документи та зафіксує факт завершеного будівництва.

Якщо не потрапили у вибірку — статус автоматично змінюється на «Будівництво завершено», додаткових дій не потрібно — участь у програмі вважається завершеною.

Сценарій Б — обов’язкова перевірка через 18 місяців

Якщо з дати другої виплати минуло 18 місяців, а повідомлення про завершення будівництва не подано, система автоматично ініціює обов’язкову виїзну перевірку комісією.

У разі встановлення комісією нецільового використання коштів компенсації, отримувач має повернути їх в повному обсязі державі.

Раніше писали , що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує спільний проєкт з Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) із надання фінансової допомоги для проведення капітальних ремонтів пошкоджених багатоквартирних будинків.

Зазначається, що цільовою групою капітальних ремонтів є житлові об’єкти, які під час збройної агресії рф зазнали середніх та значних руйнувань.

