Відбудова житла: Мінвідновлення співпрацюватиме з Банком розвитку Ради Європи — Finance.ua

Відбудова житла: Мінвідновлення співпрацюватиме з Банком розвитку Ради Європи Сьогодні 19:12

Відбудова житла: Мінвідновлення співпрацюватиме з Банком розвитку Ради Європи

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готує спільний проєкт з Банком розвитку Ради Європи (БРРЄ) із надання фінансової допомоги для проведення капітальних ремонтів пошкоджених багатоквартирних будинків.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.

«Кілька тижнів тому почали працювати комісії органів місцевого самоврядування щодо компенсацій за знищене житло. Наступний етап — грошова допомога на відновлення житла зі значними руйнуваннями. Разом з БРРЄ розглядаємо можливість спільної реалізації проєкту у відновленні саме багатоквартирних житлових будинків, враховуючи широку експертизу Банку», — розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Зазначається, що цільовою групою капітальних ремонтів є житлові об'єкти, які під час збройної агресії РФ зазнали середніх та значних руйнувань. За даними міністерства, у цілому за період повномасштабного вторгнення було пошкоджено чи повністю зруйновано понад 23 тисячі багатоквартирних будинків по всій території України. Зараз середній або значний рівень руйнувань документально підтверджений у 865 багатоквартирних будинках, а отже вони можуть потрапити в програму з проведення ремонтних робіт.

Додатковим компонентом спільного проєкту з Банком розвитку Ради Європи можуть стати компенсації за знищене нерухоме майно. Станом на 31 серпня 2023 року подано понад 24 460 заяв на отримання компенсацій для придбання нової квартири чи будинку.

У Мінвідновлення нагадують, що з першого дня російської збройної агресії проти України Банк розвитку Ради Європи долучився до практичної допомоги постраждалим від збройної агресії рф. Зокрема, БРРЄ виділив зі свого Фонду мігрантів та біженців понад 5 млн євро для підтримки переміщених осіб з України у країнах-членах Ради Європи.

Укрінформ За матеріалами:

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