Сплата податку на нерухомість зросла майже на 22%: скільки заплатили українці
Як повідомляє Державна Податкова служба, власники нерухомості сплатили цього року на 22% більше податку на нерухомість, ніж за січень — серпень минулого року.
До місцевих бюджетів було перераховано майже 8,7 млрд грн, що більше на 1,6 млрд грн за відповідний показник 2024 року.
Лідери у сплаті:
- Київ — 1,74 млрд грн,
- Київська область — 0,86 млрд грн,
- Дніпропетровська область — 0,84 млрд грн,
- Одеська область — 0,83 млрд гривень.
Загалом протягом січня — серпня податок на нерухомість сплачували 740 тис. платників.
Як вирахувати
У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік. Щоб самостійно визначити суму до сплати, можна скористатися онлайн-калькулятором на вебпорталі ДПС.
Податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники:
— квартир площею понад 60 кв. м;
— будинків площею понад 120 кв. м;
— інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».
Нагадаємо, загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками січня-червня 2025 року збільшилася на 45% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 2 млн 965,2 тис. кв. м. Про це повідомила Державна служба статистики.
За даними статвідомства, у січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків зросла на 45,8% доминулого року — до 2,86 млн кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках збільшилася на 51,5% і становила 33 тис.
