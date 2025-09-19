Які ціни на нерухомість у Львові у вересні 2025 року: вторинний ринок (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Станом на 13 вересня, ціна за квадратний метр у Львові становить 57 тис. 620 грн. Ціни трохи просіли, для порівняння у червні 2025 року ціна була 60 тис. грн за метр квадратний. Детально дивіться в інфографіці , йдеться на порталі M2bomber.

Середня ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова за місяць зросла на майже 2% і становить трохи більше 1,4 тисячі доларів (близько 58,5 тисяч гривень).

Де найдорожче

Найдорожчі квартири знаходяться в Галицькому районі зі середньою вартістю в 2 064 дол. за квадратний метр.

На 2 місці з суттєвим відривом Франківський район — 1 682 дол.

На 3 місці Шевченківський район — 1 585 доларів за квадратний метр.

Вартість м² в різних районах міста Львів

Галицький район 85 728 ₴ Франківський район 69 339 ₴ Шевченківський район 65 363₴ Сихівський район 64 343 ₴ Личаківський район 53 515 ₴ Залізничний район 50 889₴ В середноьму по Львову 58 505 ₴

Найдешевша вартість за квадратний метр житла у Залізничному районі — 1 234 долара та у Личаківському районі — 1 298 доларів за квадратний метр.

Нагадаємо, за даними Держстату, у січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків зросла на 45,8% до минулого року — до 2,86 млн кв. м.

Суттєві обсяги нового житла в зазначений звітний період задекларовано:

у Львівській області — 540,7 тис. кв. м (6,9 тис. квартир), що на 65% більше за показники першого півріччя 2024 року.

в Івано-Франківській — 234,6 тис. кв. м (+8%, 3,8 тис. квартир),

Закарпатській — 159,3 тис. кв. м (+11%, 2,4 тис. квартир),

Беззаперечним лідером за обсягом угод з нерухомістю сьогодні є Львів. Як розповів співзасновник сайту «Енциклопедія новобудов» Денис Шульга, саме він, за словами фахівця, став флагманом ринку, хоча ціни там суттєво завищені.

Попит підтримують переважно жителі області та західних регіонів, які прагнуть переїхати у велике місто з перспективами.

Зростання вартості житла на первинному ринку Львова пояснюється кількома основними факторами, серед яких масове переселення до західних регіонів, інфляція та подорожчання будівництва, обмежена кількість нових проєктів та привабливість для інвесторів.

