Де на заході України найдешевше купити квартиру: Львів, Ужгород, Луцьк та інші — Finance.ua

Де на заході України найдешевше купити квартиру: Львів, Ужгород, Луцьк та інші
До трійки міст західного регіону із найдорожчими квартирами на вторинному ринку потрапили Львів, Ужгород, Луцьк і Чернівці. Середня вартість готової однокімнатної квартири тут на 500 тис. грн більше, свідчать дані ЛУН Місто.
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За останні три місяці ціни на готові квартири знизилися лише в Києві — приблизно на 12%. В інших регіонах, зокрема у відносно безпечних західних областях, ціни на вторинному ринку не змінились.
Сьогодні в середньому за 1-кімнатну на вторинному ринку в західному регіоні власники квартир запросять:
- Львів — 2,1 млн грн;
- Ужгород — 1,6 млн грн;
- Луцьк, Чернівці — 1,5 млн грн;
- Рівне, Тернопіль — 1,4 млн грн;
- Хмельницький — 1,2 млн;
- Івано-Франківськ — 1,1 млн.
Якщо перерахувати середню вартість метра готового житла з ремонтом, ціни на заході України виглядатимуть так:
- Львів — 51 000 грн/м2;
- Ужгород — 39 000 грн/м2;
- Луцьк — 36 000 грн/м2;
- Рівне, Тернопіль — 33 000 грн/м2;
- Хмельницький — 28 500 грн/м2;
- Івано-Франківськ — 26 000 грн/м2.
Водночас середня вартість метру при інвестиції у новобудову в цих містах становить:
- Львів — 44 500 грн/м2;
- Ужгород — 43 600 грн/м2;
- Івано-Франківськ — 23 500 грн/м2;
- Рівне — 29 700 грн/м2;
- Тернопіль — 24 000 грн/м2;
- Луцьк — 26 000 грн/м2;
- Хмельницький 21 500 грн/м2.
Щодо Ужгорода, то такі високі ціни на вторинне житло тут аналітики пояснюють близькістю до кордону з ЄС та віддаленістю від бойових дій, що сьогодні є вагомою конкурентною перевагою.
Думка експерта
За словами Дениса Суділковського, директора з маркетингу ЛУН, подальша зміна цін на квартири наразі залежить від успіхів ЗСУ на фронті. Водночас ринок стимулює повернення переселенців.
«На поточні ціни впливають як зниження попиту, так і значне зниження пропозиції. Проте тренд на відновлення позитивний. За останніми соціологічними дослідженнями, станом на січень 2023 45% вимушених переселенців вже повернулися додому. Це пожвавлює всі ринки: як придбання готового житла, так і збільшення інтересу до інвестицій у новобудови в січні 2023. Наша повна перемога та економічне зростання можуть стимулювати ріст цін в містах з роботою. За даними Work.ua кількість вакансій сьогодні становить 60% від довоєнного, але лише за січень додалось 15 тисяч нових робочих місць, що є найбільшим приростом з початку вторгнення», — говорить Денис Суділковський.
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