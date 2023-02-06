Попит на автономне опалення та низькі поверхи: як змінився ринок оренди житла (інфографіка) — Finance.ua

Попит на автономне опалення та низькі поверхи: як змінився ринок оренди житла (інфографіка) Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Попит на автономне опалення та низькі поверхи: як змінився ринок оренди житла (інфографіка)

За результатами січня, українці все більше цікавляться житлом на нижчих поверхах. У Києві на 23% відсотки популярніше за переглядами житло до 5 поверху, ніж вище 10 поверху.

Про це свідчить аналітика порталу Dom.Ria

Ціни

У січні 2023 року в порівнянні до грудня 2022 року середня вартість оренди на 1-кімнатну квартиру в Києві зросла на 12,8% та становить 15 576 грн. Якщо порівнювати із січнем 2022 року, то бачимо падіння вартості на майже 11%.

Інфографіка: Dom.Ria

Серед наявних пропозицій, найнижча середня вартість на оренду однокімнатної квартири зафіксована на Херсонщині — 1900 грн, що на 36,7% менше, ніж у грудні 2022 року та майже на 61%, ніж у січні 2022 року.

Інфографіка: Dom.Ria

Інфографіка: Dom.Ria

Варіанти оренди із індивідуальним газовим опаленням

Якщо розглядати пропозиції оренди із індивідуальним газовим опаленням у столиці, то таких варіантів 3%, у той час в Київській області (без врахування Києва) — 36,4%.

Найвищий показник із пропозиціями оренди квартири із індивідуальним газовим опаленням у Івано-Франківській — 74%, у Львівській області — 60,8% та у Тернопільській — 57,7%.

Попит на оренду житла із індивідуальним типом опалення (газове та електричне) у січні в порівнянні до грудня минулого року суттєво зріс. У Києві на 92% більше розглядають пропозиції із індивідуальним опаленням, а на Львівщині — на 111% більше.

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