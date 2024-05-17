Ужгород, Чернівці, Львів: скільки коштують квартири — Finance.ua

Ужгород, Чернівці, Львів: скільки коштують квартири Сьогодні 14:00 — Нерухомість

Ужгород, Чернівці, Львів: скільки коштують квартири

Житло в західних регіонах України стало користуватися попитом з першої фази широкомасштабного вторгнення рф. Хоча зараз українці вже не їдуть туди так масово й активно, вартість квадратних метрів в цій частині країни не має тенденції до зниження.

Яка ситуація з цінами на квартири в Ужгороді, Чернівцях та Львові, аналізує оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Попри те, що внутрішня міграція через війну вже не має тих масштабів, які ми спостерігали в першій рік війни, західні області продовжують утримувати лідерські позиції щодо вартості квадратного метра у новобудовах, констатує Вікторія Берещак. Вона пояснює це кількома факторами.

Перша і основнна причина — концентрація платоспроможного попиту, тобто людей, які тікали від війни з Київщини, Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини, Чернігівщини.

«Навіть після деокупації чималий відсоток з цих людей продовжують залишатись в західних регіонах і вже помалу починають адаптовувати своє життя, купують там квартири. Другий фактор — реальні темпи будівництва і активізація тамтешніх гравців під впливом попиту — реального в моменті і частково відкладеного, проте потенційного», — зауважує співрозмовниця.

Саме тому ми зараз бачимо, що

у Львові середньозважені ціни сьогодні сягають 55 тис грн/кв.м,

50 тис грн в Києві,

39 тис грн/кв.м в Ужгороді,

38 тис грн/кв.м в Чернівцях.

Як змінювалися ціни в західних регіонах

Від початку війни у всіх цих містах суттєво зросли і попит, і нова пропозиція. Особливо це помітно щодо Ужгорода та Чернівців, де ринок раніше був значно менший за обсягами, звертає увагу експерт.

«Усі три міста продемонстрували помітне зростання середньозважених цін за два роки війни: Львів на 40%, Ужгород — на 39%, а Чернівці - на 37%. До війни змагатися зі Львовом ні Ужгород, ні Чернівці не могли. А зараз це окремі регіональні ринки, що активно розвиваються», — каже Берещак.

Якщо говорити про поведінкові тренди покупця в цих містах, то серйозну конкуренцію ліквідним однокімнатним складають двокімнатні в межах 65−80 кв. м, адже шукають частіше житло для сімей. Віддають перевагу комплексній забудові або багатофункціональним точковим об'єктам, але з самодостатньою інфраструктурою для закриття усіх потреб.

Найдорожче з цієї трійки коштуватиме класична однокімнатна 45 кадратних метрів.

1. У Львові - в середньому 55−60 тисяч доларів,

2. Ужгороді - 40−50 тисяч,

3. Чернівцях середня ціна буде в межах 35−45 тисяч доларів.

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