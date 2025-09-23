0 800 307 555
Ердоган планує придбати сотні літаків Boeing та винищувачі Lockheed Martin

Світ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує закупівлю сотень американських літаків і винищувачів, водночас вимагаючи часткового виробництва деталей у Туреччині, щоб компенсувати витрати понад 10 мільярдів доларів.
Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg News.
Ердоган має намір придбати літаки Boeing та винищувачі Lockheed Martin. Він наголошує на необхідності виробництва частини деталей у Туреччині. Ці угоди потребують схвалення президента США Дональда Трампа під час зустрічі в Білому домі. Зустріч планують провести 25 вересня.
Переговори відбуваються на тлі напружених відносин через придбання Туреччиною російських систем С-400, що раніше призвело до санкцій CAATSA та вилучення країни з програми F-35. Водночас Анкара сподівається на зміну обмежень, що дозволить придбати 40 винищувачів F-35A та скасувати заборону на виробництво турецькими компаніями деталей для цих літаків.
За інформацією джерел, Туреччина також планує придбати 40 сучасних F-16 Viper і сотні бомб, ракет та запасних двигунів. Продаж F-16 дозволить зняти з озброєння застарілі F-4 і тимчасово підвищити боєздатність авіапарку країни, який налічує близько 240 літаків.
Окрім того, Анкара звернулася до США з проханням дозволити отримання та складання двигунів GE Aerospace F110 та F404, які використовуються у винищувачах американського виробництва та турецьких військових літаках Kaan і навчальних Hurjet. Відповідь США поки не надійшла.
suspilne.media
