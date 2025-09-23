Європейці скорочують витрати і уникають американських товарів через мита Трампа
Споживачі єврозони змінили свої споживчі звички в очікуванні введення мит США, відмовившись від американських товарів і скоротивши дискреційні витрати.
Про це йдеться у дослідженні, опубліковане Європейським центральним банком, передає Reuters.
Споживачі єврозони, які мають значні заощадження, накопичені за роки після пандемії, протягом усього року були обережними у своїх покупках, оскільки невизначеність щодо мит тримала ключові сектори економіки блоку в підвішеному стані.
ЄЦБ виявив, що близько 26% респондентів його опитування повідомили про відмову від американських товарів. Близько 16% вказали, що зменшили свої загальні витрати.
«Домогосподарства з високим рівнем доходу частіше відмовляються від американських товарів, тоді як домогосподарства з нижчим рівнем доходу більше схильні скорочувати свої загальні витрати», — зазначив ЄЦБ, додавши, що фінансова грамотність також вплинула на ці рішення.
Майже всі скорочення витрат торкнулися дискреційних товарів, тоді як витрати на товари першої необхідності залишилися в основному без змін, додав ЄЦБ.
ЄЦБ додав, що деякі споживачі також скоригували свої інфляційні очікування в бік підвищення, в тому числі на більш тривалий термін, що свідчить про те, що сприйнятий вплив мит на інфляцію може бути не зовсім тимчасовим.
Поділитися новиною
Також за темою
Європейці скорочують витрати і уникають американських товарів через мита Трампа
Перший круїз для соло-мандрівників (фото, маршрут та ціни)
Samsung планує за п’ять років найняти 60 тисяч працівників, зокрема у ШІ-галузі
Як польська економіка стала однією із найсильніших в ЄС
Якою буде мінімальна зарплата у Польщі у 2026 році
Країни Європи з найбільшою нерівністю багатства