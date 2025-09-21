Країни Європи з найбільшою нерівністю багатства Сьогодні 12:08 — Світ

Країни Європи з найбільшою нерівністю багатства

У першому кварталі 2025 року 10% найбагатших домогосподарств у єврозоні володіли 57,4% усього чистого багатства, тоді як половина найменш заможних мала лише близько 5%.

Про це повідомляє Euronews, посилаючись на дані Європейського центрального банку (ЄЦБ) та звіт UBS Global Wealth Report.

Аналітики використовували індекс Джині (індекс нерівності або індекс справедливості), який відображає розрив між бідними і багатими верствами населення: значення 0 означає абсолютну рівність, а 1 — максимальну нерівність.

Які країни мають найбільшу та найменшу нерівність

Згідно зі звітом, лідером за нерівністю багатства визнано Швецію (0,75).

Читайте також ТОП-10 найпривабливіших країн для виходу на пенсію

Попри те, що країну часто вважають прикладом соціальної рівності, за рівнем майнової нерівності вона є одним із лідерів у Європі.

Експертка пояснює це скасуванням багатьох податків на багатство та відсутністю податків на спадщину, дарування та нерухомість.

У поєднанні з низькими податками на бізнес це створює умови, за яких «багаті можуть ставати ще багатшими».

До країн з високим рівнем нерівності також належать:

Туреччина (0,73);

Кіпр (0,72);

Латвія (0,7).

Найрівномірніше багатство розподілене у Словаччині (0,38), за нею йдуть Бельгія (0,47) та Мальта (0,48).

Серед п’яти провідних економік Європи найвищий рівень нерівності спостерігається в Німеччині (0,68), а найнижчий — в Іспанії (0,56).

Найбагатші 5% населення володіють понад половиною всіх статків у Латвії (54%), Австрії (53,1%) та Литві (51,7%).

Найбагатші 10% володіють понад 60% багатства в Латвії та Австрії (по 64%), а також у Німеччині (60,5%) та Італії (60,3%).

Найнижчі показники концентрації багатства на вершині демонструють Мальта, Словаччина та Кіпр.

Нагадаємо, податки на чисте багатство, які стягуються з усього майна, яким володіє людина (за вирахуванням боргів), застосовуються в Норвегії, Іспанії та Швейцарії. Податки на окремі активи існують у Франції, Італії, Бельгії та Нідерландах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.