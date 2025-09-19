Скільки отримують українці в Європі: які умови та ставлення (приклади з життя) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

В Європі робочі умови кращі (на думку деяких українців), ніж в Україні, але це стосується насамперед офіційного оформлення, що забезпечує захист від недобросовісних роботодавців та дотримання трудового законодавства.

У цьому матеріалі Finance.ua розповідає, які зарплати отримують українці в Європі, де платять найбільше та які спеціальності зараз найбільш популярні.

Водночас деякі українці скаржаться на дискримінацію — іноді до них ставляться як до працівників «другого сорту», пропонують менш привабливі умови або платять менше, ніж місцевим. Також багато хто потрапляє на роботу через посередників, які беруть високу комісію або обіцяють кращі умови, ніж є насправді.

Приклади з життя

Олексій багато років працює водієм-міжнародником у Польщі. Має прямий договір із роботодавцем і отримує фіксовану ставку за день роботи — 270 злотих (це 63,5 євро або 3 тис. грн).

Чоловік розповідає Finance.ua, що в його компанії 90% співробітників — українці. Він каже, що не відчуває дискримінації або зміни відношення до співвітчизників, але підтверджує, що полякам часто платять більше за ту саму роботу.

«Наскільки я чув, полякам у Польщі більше платять. За польським законодавством на фірмі мають працювати кілька поляків. Щоб вони працювали тут, у Польщі. Їм платять більше, ніж нам, тому що переважно поляки їдуть працювати в інші країни», — каже Олексій.

Заробити більше, працюючи без перерви або вихідних — не вийде, пояснює чоловік: в Європі контролюють режим роботи водія для безпеки руху.

«Тахограф не дає, я не маю права їздити більше. Ось у мене 9 годин їзди дається щодня. І через кожні 4,5 години мені треба зробити перерву. Якщо не дотримуватися, величезні штрафи», — каже Олексій.

За його словами, після початку повномасштабної війни — за понад три роки — зарплату не переглядали. Хоча раніше потроху підвищували щороку.

«Річ у тому, що зараз навіть у Німеччині підняли ціни на платні дороги. І внаслідок цього багато фірм взагалі припинили своє існування, тому що невигідно возити. Якщо тобі підняти зарплату, то взагалі їм не вигідно. Ціни на перевезення не піднялися, а ось оплата доріг зросла», — пояснює українець.

Він додає, що зараз у Польщі велика нестача водіїв, тому українцям влаштуватися на роботу легко.

Євген також працює у сусідній Польщі, у місті Вроцлав. Він розповідає, що виїхав до великої війни та вперше влаштувався за кордоном на складі, де отримував близько 3 тис. злотих на місяць (706 євро або 34 тис. грн).

Хлопець встиг попрацювати на кількох заводах — із виробництва паперу, пластику та металу, де отримував від 4 200 до 5 тис. злотих. Зараз українець працює паркувальником на складі будівельних матеріалів і заробляє трохи більше «мінімалки» — понад 6 тис. злотих на місяць (1 412 євро).

Наталя теж багато років працює у Польщі, виїхала задовго до повномасштабної війни. Жінка розповідає, що працює у ресторані МакДональдз в Гданську. Отримує 2 тис. злотих — вже після відрахування податків, «чистими» на руки.

«Я працюю в закладі вже два роки. Оформлена офіційно. Востаннє зарплату нам підвищували у січні 2025 року, на 100 злотих. А моя донька працювала на складі польського інтернет-магазину. Минулого року, як у студента, була зарплата 4 тис. злотих (941 євро)» — каже Наталя.

Марія виїхала з сім’єю до Нідерландів після повномасштабного вторгнення. Живе у Гітхорні за 120 кілометрів від Амстердама. Першу роботу вдалося знайти у місцевому ресторані.

«Ми там працювали помічниками бармена, офіціанта, трохи на кухні. Посуд мили, прання розкладали. Там працювали неофіційно, нас не захотіли оформляти. І зарплата була дуже низька — 7 євро на годину. У мене була зарплата за віком (до 21 року), в інших трохи більше, але менше за мінімалку», — каже дівчина.

Вона нарікає, що майже за два роки роботу довелося змінювати вісім разів — від пошти до виробництва килимів. За її словами, роботодавці не хочуть надавати українцям прямі контракти — влаштуватися можна лише через агенцію-посередника. Крім того, зазвичай українці отримують мінімальну зарплату.

«На роботі тут в принципі затриматися важко. Тому що якщо ти пропрацюєш понад 6 місяців, і ти звільняєшся або тебе звільняють, ти можеш стати на біржу праці, і 3 місяці тобі мають виплачувати твою повну зарплату. Тому підприємство не хоче так чинити. Українцям більшість підприємств не дають працювати навіть 6 місяців на одному місці. В принципі біля нашого містечка роботу знайти складно — великі міста далеко від нас, а у нас працюють у сезон лише ресторани», — каже Марія.

Вона додає, що на роботі вони чи не щодня стикаються з дискримінацією: нідерландці нарікають, що вони займають їхні робочі місця. За її словами, були ситуації, коли місцеві та поляки подавали безпідставні скарги роботодавцю, і їх звільняли.

«Потім ми влаштувалися в інший ресторан, теж у Гітхорні. Там ми працювали по шість годин. Робота пекельна. Величезні таці з їжею, супами. Посуд миєш, за всіма прибираєш, підлогу миєш, двері, вікна миєш, — що ми там тільки не робили. Теж спочатку працювали неофіційно. Зарплата була менша за мінімалку. Потім нам запропонували працевлаштувати та платити половину в конверті», — каже дівчина.

Марія додає, що на пошті DHL також отримувала мінімальну зарплату — 400 євро (19 350 грн) на тиждень.

Болгарії вона становить 1125 євро, тоді як у Люксембурзі — 6755 євро, тобто майже у шість разів більше. Нагадаємо, дані про рівень оплати праці в ЄС щороку збирає і подає статистична служба Eurostat . Так, середня місячна зарплата за повної зайнятості в Європі суттєво відрізняється: увона становитьтоді як утобто майже у шість разів більше.

У середньому по ЄС працівники отримують близько 3155 євро (на 2023 рік). Дані щодо середньої зарплати 2024 року ще відсутні, їх опублікують наприкінці 2025 року.

Данія — єдина держава, де заробітки також перевищують 5 тис. євро на місяць, у середньому це 5 634 євро. Майже дотягують до цієї позначки Ірландія (4890 євро) та Бельгія (4832 євро).

В Австрії (4 542 євро), Німеччині (4 250 євро) та Фінляндії (4 033 євро) середня зарплата теж, як бачимо, перевищує 4 тис. євро.

