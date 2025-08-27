Де в Європі вже запровадили податок для багатих — Finance.ua

Де в Європі вже запровадили податок для багатих Сьогодні 18:33

За даними вашингтонського міжнародного дослідницького центру Tax Foundation, поки що лише небагато європейських країн застосовують податки для багатих, пише euronews.

Де застосовують

Податки на чисте багатство, які стягуються з усього майна, яким володіє людина (за вирахуванням боргів), застосовуються в Норвегії, Іспанії та Швейцарії.

Податки на окремі активи існують у Франції, Італії, Бельгії та Нідерландах.

Тим часом Oxfam зазначає, що пропозиція G20 оподаткувати надбагатих людей має дедалі більшу підтримку. Згідно з цією пропозицією, особи зі статком понад 1 мільярд доларів (860 мільйонів євро) повинні будуть щорічно сплачувати мінімальний податок, що дорівнює 2% від їхніх статків.

Іспанія також продемонструвала свою відданість справі боротьби з нерівністю, коли у липні об’єднала зусилля з Бразилією та створила нову глобальну коаліцію з оподаткування надбагатих. Вони закликали й інші країни приєднатися до обговорення та створити прогресивну глобальну податкову систему.

«Вони вказують на сувору реальність: 1% найбагатших людей мають більші статки, ніж 95% найбіднішого населення світу разом узяті», — заявили в ООН, високо оцінивши цю ініціативу.

Серед опитаних європейських країн найбільшу підтримку з усіх видів громадських послуг продемонструвала Італія. Найпопулярнішим — його підтримали 94% населення — було питання про оподаткування надбагатих людей для покращення системи охорони здоров’я. В Іспанії цю ідею підтримав 91% населення, у Франції — 90%, у Великій Британії — 89%, у Німеччині — 85%.

Довідка Finance.ua:

З 2022 року США лідирують у фінансовій таємності. Рівень таємності Штатів оцінений у 67 балів зі 100, а глобальна вага у 25,8% (стільки фінансових послуг юрисдикція надає резидентам інших країн). Укладачі рейтингу оцінили, що Штати забезпечують 5,74% світової фінансової таємниці.

На другому місці опинилася Швейцарія — 70 балів із 100, країна забезпечує 3,43% світової фінансової таємниці. На третьому місці — Сінгапур: 67 балів зі 100, 3,43% світової фінансової таємниці.

