Індекс фінансової таємниці: країни та території, де найлегше приховувати своє багатство — Finance.ua

Індекс фінансової таємниці: країни та території, де найлегше приховувати своє багатство Сьогодні 10:11 — Світ

Індекс фінансової таємниці: країни та території, де найлегше приховувати своє багатство, Фото: freepik.com

Україна посідає 85 місце (із 141) у рейтингу країн світу за рівнем захисту фінансової таємниці, складеному британською організацією Tax Justice Network.

Як пише «Слово і діло», при визначенні Індексу враховуються послуги із забезпечення фінансової таємниці, якими користуються для ухилення від сплати податків, а також для того, щоб сховати корупційні активи в офшорах.

Що це за рейтинг

Організація Tax Justice Network з 2009 року складає рейтинг, щоб оцінити ступінь прозорості фінансової діяльності та масштаби її тіньової складової у світовій економіці.

При складанні рейтингу враховуються 20 показників, у тому числі: банківська таємниця, наявність офшорних фінансових послуг, відомості про власність активів та власників юридичних осіб, ступінь прозорості фінансової звітності публічних компаній, реєстри трастів та фондів, режими фінансового та податкового регулювання, політика протидії ухиленню від сплати податків, участь країн в обміні даними про фінансові рахунки на міжнародному рівні тощо.

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Крім того, при ранжируванні країн враховується їхня глобальна вага: скільки фінансових послуг юрисдикція надає резидентам інших країн. Тому лідерство в рейтингу не завжди означає більшу фінансову таємність, а може означати, що країна чи територія найчастіше використовується для приховування багатства.

Фінансова таємниця яких країн та територій найбільш сприятлива, щоб ховати своє багатство

Інфографіка: «Слово і діло»

У 2018 році перше місце у рейтингу займала Швейцарія. До топ-10 країн, де найкраще ховати багатство, увійшли також США, Кайманові Острови, Гонконг, Сінгапур, Люксембург, Німеччина, Тайвань, ОАЕ та Гернсі. Україна була на 43 місці зі 112.

У 2020 році (рейтинг публікується раз на кілька років) лідером стали Кайманові Острови. Крім того, центрами фінансової конфіденційності та офшорної діяльності визнали США, Швейцарію, Гонконг, Сінгапур, Люксембург, Японію, Нідерланди, Британські Віргінські Острови та ОАЕ. Україна опустилася на 70 місце (зі 133).

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Останній рейтинг від 2022 року показав, що США лідирують у фінансовій таємності. Рівень таємності Штатів оцінений у 67 балів зі 100, а глобальна вага у 25,8% (стільки фінансових послуг юрисдикція надає резидентам інших країн). Укладачі рейтингу оцінили, що Штати забезпечують 5,74% світової фінансової таємниці.

На другому місці опинилася Швейцарія — 70 балів із 100, країна забезпечує 3,43% світової фінансової таємниці. На третьому місці - Сінгапур: 67 балів зі 100, 3,43% світової фінансової таємниці.

Надійно сховати незаконно нажите багатство також можна у Гонконгу, Люксембурзі, Японії, Німеччині, ОАЕ, Британських Віргінських островах, Гернсі.

Україна ж опустилася на 85-те місце.

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