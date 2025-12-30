0 800 307 555
Зима в авто: як зменшити гальмівний шлях на слизькій дорозі

Технології&Авто
На слизькій дорозі гальмівний шлях автомобіля може збільшуватися у два-три рази, що значно підвищує ризик аварій. Водночас досвідчені водії можуть зменшити небезпеку, дотримуючись низки перевірених прийомів керування авто в умовах ожеледиці.
Ключовим фактором безпеки є помірна швидкість. Водіям радять знижувати її заздалегідь, особливо перед перехрестями та поворотами, а також дотримуватися принципу: що слизькіша дорога, то меншою має бути швидкість руху.
Ефективним способом уповільнення автомобіля є гальмування двигуном — перехід на нижчу передачу без різкого натискання на педаль гальма. Такий метод зменшує ризик блокування коліс і заносу, однак потребує навичок і тренувань, особливо на дуже слизькому покритті.
За відсутності ABS водіям рекомендують застосовувати переривисте гальмування — короткі цикли натискання та відпускання педалі, що дозволяє уникнути ковзання коліс. Водночас власникам авто з антиблокувальною системою радять натискати на гальмо рівномірно і не відпускати педаль під час її спрацювання.
Окрему увагу експерти приділяють технічному стану автомобіля. Якісні зимові шини з достатньою глибиною протектора, правильний тиск у колесах, справні гальмівні колодки та диски суттєво впливають на ефективність зупинки на слизькій дорозі.
Фахівці також радять заздалегідь планувати маршрут, уникати потенційно небезпечних ділянок, тримати збільшену дистанцію та постійно прогнозувати дорожню ситуацію. Найефективнішим способом зменшення гальмівного шляху залишається комплексний підхід — поєднання правильної техніки керування, справного авто та передбачливої поведінки водія.
За матеріалами:
MMR
Авто
