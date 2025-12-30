Tesla та її двері стали центром гучного розслідування
Журналісти провели масштабне розслідування і виявили, що несправні двері автомобілів Tesla стали фатальним фактором у низці смертельних ДТП у США.
За останні десять років щонайменше 15 людей загинули, не змігши вибратися з Tesla після зіткнень, коли салон займався.
Усі ці випадки стосувалися електромобілів Tesla, зокрема моделей Model Y та Model S. Жодне федеральне або штатне відомство не веде окрему статистику аварій, у яких люди не змогли відчинити двері. Тому журналісти Bloomberg самостійно зібрали дані з поліцейських і пожежних звітів, судових справ, скарг водіїв і матеріалів місцевих ЗМІ.
Особливо показовою стала аварія у Вірджинії цього місяця. Після зіткнення Tesla Model Y загорілася, а двері не відчинялися. Поліцейському довелося розбити вікно, щоб витягти водія — весь процес зафіксувала нагрудна камера. Bloomberg зазначає, що такий сценарій повторювався й у попередніх інцидентах.
Журналісти зосередилися лише на випадках, де були докази того, що люди пережили сам удар, але загинули через неможливість відчинити двері. До них належали результати аналізів, що вказували на вдихання диму, а також записи дзвінків до 911 і свідчення очевидців.
Деякі історії особливо трагічні. У Вісконсині після аварії Tesla Model S загинули п’ятеро людей, а очевидці чули їхні крики з салону. У Массачусетсі 20-річний водій Model Y не зміг вибратися з авто після зіткнення з деревом і загинув у задньому сидінні, хоча встиг подзвонити до служби 911.
