Индекс финансовой тайны: страны и территории, где легче всего скрывать свое богатство — Finance.ua

Индекс финансовой тайны: страны и территории, где легче всего скрывать свое богатство Сегодня 10:11 — Мир

Индекс финансовой тайны: страны и территории, где легче всего скрывать свое богатство, Фото: freepik.com

Украина занимает 85 место (из 141) в рейтинге стран мира по уровню защиты финансовой тайны, составленном британской организацией Tax Justice Network.

Как пишет «Слово и дело», при определении Индекса учитываются услуги по обеспечению финансовой тайны, которые используют для уклонения от уплаты налогов, а также для того, чтобы скрыть коррупционные активы в оффшорах.

Что это за рейтинг

Организация Tax Justice Network с 2009 года составляет рейтинг, чтобы оценить степень прозрачности финансовой деятельности и масштабы ее теневой составляющей в мировой экономике.

При составлении рейтинга учитываются 20 показателей, в том числе: банковская тайна, наличие оффшорных финансовых услуг, сведения о собственности активов и собственников юридических лиц, степень прозрачности финансовой отчетности публичных компаний, реестры трастов и фондов, режимы финансового и налогового регулирования, политика противодействия уклонению от уплаты налогов, участие стран в обмене данными о финансовых счетах на международном уровне и т. д.

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Кроме того, при ранжировании стран учитывается их глобальный вес: сколько финансовых услуг предоставляет юрисдикция резидентам других стран. Поэтому лидерство в рейтинге не всегда означает большую финансовую секретность, а может означать, что страна или территория чаще всего используется для сокрытия богатства.

Финансовая тайна каких стран и территорий наиболее благоприятна, чтобы скрывать свое богатство

Инфографика: «Слово и дело»

В 2018 году первое место в рейтинге занимала Швейцария. В топ-10 стран, где лучше всего прятать богатство, вошли также США, Каймановы Острова, Гонконг, Сингапур, Люксембург, Германия, Тайвань, ОАЭ и Гернси. Украина была на 43 месте из 112.

В 2020 году (рейтинг публикуется раз в несколько лет) лидером стали Каймановы Острова. Кроме того, центрами финансовой конфиденциальности и оффшорной деятельности признали США, Швейцарию, Гонконг, Сингапур, Люксембург, Японию, Нидерланды, Британские Виргинские Острова и ОАЭ. Украина опустилась на 70 место (из 133).

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Последний рейтинг с 2022 года показал, что США лидируют в финансовой секретности. Уровень секретности Штатов оценен в 67 баллов из 100, а глобальный вес в 25,8% (столько финансовых услуг юрисдикция предоставляет резидентам других стран). Составители рейтинга оценили, что Штаты обеспечивают 5,74% мировой финансовой тайны.

На втором месте оказалась Швейцария — 70 баллов из 100, страна обеспечивает 3,43% мировой финансовой тайны. На третьем месте — Сингапур: 67 баллов из 100, 3,43% мировой финансовой тайны.

Надежно скрыть незаконно нажитое богатство можно также в Гонконге, Люксембурге, Японии, Германии, ОАЭ, Британских Виргинских островах, Гернси.

Украина же опустилась на 85 место.

Слово і Діло По материалам:

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