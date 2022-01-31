Что такое банковская тайна

У вкладчиков банков часто возникают вопросы, какая информация о них как о клиентах банка является банковской тайной, имеют ли право банки передавать эту информацию третьим лицам и в каких случаях банковская тайна может быть раскрыта? Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Фонда гарантирования детали о банковской тайне.
Что говорит закон? Согласно украинскому законодательству, в перечень информации, которая является банковской тайной, входит информация о физлицах и юрлицах, также это касается информации, полученной в ходе оценки кредитоспособности физического лица, которое намеревается взять потребительской кредит в банке. Также речь идет о сведениях относительно банковских счетов клиентов банка; операций, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, и совершенных сделках.
Коммерческая деятельность клиентов и коммерческая тайна любого проекта, изобретения, образцов продукции тоже является банковской тайной. Информация об отчетности банка является банковской тайной и не подлежит обнародованию, за исключением той информации, которая является открытой.
Банковский надзор предполагает сбор информации о банках или клиентах, что также составляет банковскую тайну.
Информация о банках или клиентах, полученная Национальным банком Украины в соответствии с международным договором или принципом взаимности от органа банковского надзора другого государства для использования в целях банковского надзора или предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, составляет банковскую тайну.
Какие меры должен принять банк для сохранения банковской тайны:
Сотрудники банка обязательно подписывают обязательства по сохранению банковской тайны. Руководители и служащие банков обязаны не разглашать и не использовать с выгодой для себя или для третьих лиц конфиденциальную информацию, которая стала известна им при исполнении своих служебных обязанностей.
Когда банк обязан раскрыть тайну? Однако в некоторых случаях, предусмотренных законом, банк не только может, но и должен раскрыть банковскую тайну о клиенте.
Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками:
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