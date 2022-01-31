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Что такое банковская тайна

Что такое банковская тайна

У вкладчиков банков часто возникают вопросы, какая информация о них как о клиентах банка является банковской тайной, имеют ли право банки передавать эту информацию третьим лицам и в каких случаях банковская тайна может быть раскрыта? Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Фонда гарантирования детали о банковской тайне.

Что говорит закон? Согласно украинскому законодательству, в перечень информации, которая является банковской тайной, входит информация о физлицах и юрлицах, также это касается информации, полученной в ходе оценки кредитоспособности физического лица, которое намеревается взять потребительской кредит в банке. Также речь идет о сведениях относительно банковских счетов клиентов банка; операций, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, и совершенных сделках.

Коммерческая деятельность клиентов и коммерческая тайна любого проекта, изобретения, образцов продукции тоже является банковской тайной. Информация об отчетности банка является банковской тайной и не подлежит обнародованию, за исключением той информации, которая является открытой.

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Банковский надзор предполагает сбор информации о банках или клиентах, что также составляет банковскую тайну.

Информация о банках или клиентах, полученная Национальным банком Украины в соответствии с международным договором или принципом взаимности от органа банковского надзора другого государства для использования в целях банковского надзора или предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, составляет банковскую тайну.

Какие меры должен принять банк для сохранения банковской тайны:

  • прежде всего банк должен ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации;
  • кроме того, банк должен организовать специальное делопроизводство с документами, содержащими банковскую тайну. Применять технические средства для предотвращения несанкционированного доступа к электронным и другим носителям информации;
  • также договоры и соглашения между банком и клиентом должны содержать оговорки по сохранению банковской тайны.

Сотрудники банка обязательно подписывают обязательства по сохранению банковской тайны. Руководители и служащие банков обязаны не разглашать и не использовать с выгодой для себя или для третьих лиц конфиденциальную информацию, которая стала известна им при исполнении своих служебных обязанностей.

Когда банк обязан раскрыть тайну? Однако в некоторых случаях, предусмотренных законом, банк не только может, но и должен раскрыть банковскую тайну о клиенте.

Информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками:

  • по решению суда;
  • по требованию государственных органов, например, органов прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Антимонопольного комитета по их письменному требованию относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица-субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени, органам налогового контроля по их письменному требованию о наличии банковских счетов. Полный перечень таких государственных органов вы можете найти в Законе Украины «О банках и банковской деятельности»;
  • банк имеет право предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, другим банкам и Национальному банку Украины для предоставления кредитов, банковских гарантий;
  • кроме того, начиная с 16 февраля 2021 года, украинские банки обязаны по запросу государственных исполнителей немедленно предоставлять информацию о счетах должника и количестве денег на них в объеме, который запрошен исполнителем. Обычно эти данные составляют банковскую тайну.
По материалам Finance.UA
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