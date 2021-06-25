В Украине расширили понятие банковской тайны

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы». Законопроект расширяет содержание банковской тайны.

Об этом сообщает Адвокат Права в Telegram.

Банковской тайной станет информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или стала известной третьим лицам при предоставлении услуг банка или выполнении функций, определенных законом, а также информация о банке.

Банковской тайной, среди прочего, будет считаться также:

информация об операциях, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, совершенные им сделки;

информация об организации и осуществлении охраны банка и лиц, находящихся в помещениях банка;

информация об организации и осуществлении инкассации средств и/или перевозке валютных ценностей;

информация о банках или клиентах, которая собирается от банков при осуществлении банковского надзора, валютного надзора, надзора (оверсайта) платежных систем и систем расчетов, а также надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

информация о банках или клиентах банков, полученная Национальным банком Украины в соответствии с международным договором или по принципу взаимности от органа банковского надзора другого государства;

решение Национального банка о применении мер воздействия, кроме решений о наложении штрафов, об отнесении банка к категории неплатежеспособного, об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Что не считается банковской тайной:

информация, подлежащая обязательному опубликованию. Перечень информации, подлежащей обязательному опубликованию, устанавливается Национальным банком Украины;

сведения о должниках, которые являются связанными с банком лицами, которые просрочили исполнение обязательств (по основной сумме и процентам) перед банком на срок свыше 180 дней, и о требованиях банков к таким должникам, а в отношении банка, которого начата процедура ликвидации в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» – сведения обо всех должниках, которые, согласно данным бухгалтерского учета банка, просрочили исполнение обязательств (по основной сумме и процентам) перед таким банком независимо от срока просрочки;

информация из системы депозитарного учета, которая находится во владении Национального банка Украины и банков как участников депозитарной системы Украины. Раскрытие и защита информации, содержащейся в системе депозитарного учета, осуществляется Национальным банком Украины и банками на основании и в порядке, установленных законом о депозитарной системе Украины.

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