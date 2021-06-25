В Украине расширили понятие банковской тайны

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы». Законопроект расширяет содержание банковской тайны.
Об этом сообщает Адвокат Права в Telegram.
Банковской тайной станет информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или стала известной третьим лицам при предоставлении услуг банка или выполнении функций, определенных законом, а также информация о банке.
Банковской тайной, среди прочего, будет считаться также:
Что не считается банковской тайной:
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