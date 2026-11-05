ПАРТНЕРСКАЯ
В Идея Банке портфель вкладов населения с начала года вырос на 1,2 млрд грн — до 6,2 млрд гривен
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