ПАРТНЕРСКАЯ В Идея Банке портфель вкладов населения с начала года вырос на 1,2 млрд грн — до 6,2 млрд гривен Сегодня 10:38 — Кредит&Депозит Добавьте Finance.ua в избранные источники Google

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