Как можно подарить деньги по депозиту

Если человек открывает депозит, банк берет его деньги на хранение и обязуется вернуть их вместе с процентами.

Подтверждением того, что средства внесли на счет, может быть договор с банком вместе со сберегательной книгой, сертификатом или другим документом, соответствующим банковским правилам, пишет novyny.live

Депозиты остаются любимым инструментом для сохранения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Выбрать депозит можно здесь.

Как подарить депозит

Если владелец депозита решил подарить сбережения родственнику, действует свой механизм. Закон позволяет дарить не только деньги, автомобили или квартиры. Подарком может быть право получить определенное имущество или деньги в будущем.

То же касается депозитов. Вкладчик может передать другому человеку право потребовать от банка возвращения сбережений.

Документы

Верховный Суд обратил внимание на разницу между двумя ситуациями: когда человек дарит непосредственно деньги и передает право забрать их с депозита. Это разные виды подарков, и правила их оформления отличаются.

Читайте также Куда можно инвестировать валютные сбережения

Если речь идет о праве на депозит или обещание передать подарок в будущем, договор нужно оформить в письменном виде. Без него дарование не будет иметь юридическую силу.

Для дарения валютных ценностей между физическими лицами действует еще одно требование. Если сумма превышает 850 гривен, договор нужно удостоверить у нотариуса.

Договор с банком

Судьи объяснили, что вкладчик имеет право требовать от банка возврата своих денег, а значит, может передать это право другому человеку. К примеру, если мужчина открыл депозит, он может подарить жене право получить деньги с этого счета. Для этого ему необязательно сначала снимать сбережения, а затем передавать их наличными.

Читайте также Украинцы продолжают накапливать вклады в банках: обновили исторический максимум

Верховный Суд пришел к выводу, что право на депозит можно подарить отдельно от денег. Поэтому отсутствие изменений в первоначальном договоре с банком не повлияет на подарок.

Что будет с депозитом после смерти владельца

По делу, рассматриваемому Верховным Судом, вкладчик оформил у нотариуса договор дарения, а впоследствии умер. Человек, которому он подарил право на депозит, обратился в банк, чтобы забрать деньги и начисленные проценты. Но банк отказал.

Сначала судьи приняли сторону банка, но Верховный Суд с этим не согласился. Он объяснил, что нужно было более внимательно разобраться в договоре дарения. Ведь если человек при жизни подарил другому право на вклад и правильно оформил документы, его смерть не лишает получателя права на деньги.

Суд также подчеркнул, что люди могут сами решать, кому передавать свое имущество, если это разрешено законом. Поэтому создавать дополнительные препятствия для человека, получившего право на депозит в подарок, нельзя.

вырос на 10,6% с 1398,536 млрд гривен. Гривневые вклады населения в банках за отчетный период выросли на 1,6% до 1 034,170 млрд. гривен. Ранее мы писали, что украинцы продолжают копить вклады в банках: обновили исторический максимум. С начала года объем вкладов населения в банкахвырос на 10,6%с 1398,536 млрд гривен. Гривневые вклады населения в банках за отчетный период выросли на 1,6% до 1 034,170 млрд. гривен.