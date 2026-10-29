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Нацбанк повысил учетную ставку

Кредит&Депозит
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НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения
НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения
Правление Национального банка Украины 29 октября приняло решение повысить учетную ставку до 16,5%, учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий.
«Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и ценовой динамики. НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков, учитывая как устойчивость ценового давления, так и вероятные эффекты от ослабления экономической активности», — заявили в Национальном банке.

Почему НБУ повысил учетную ставку

В последние месяцы инфляция продолжала расти и заметно превысила предварительный прогноз НБУ, обнародованный в Инфляционном отчете за июль 2026 года.
В сентябре общая инфляция ускорилась до 10,0% в годовом исчислении, а базовая — до 8,8% р/с. По оценкам НБУ, подобные тенденции сохранились и в октябре.
Инфляционную динамику определили прежде всего прямые и вторичные эффекты от удорожания топлива в результате войны на Ближнем Востоке, а также интенсификация российских атак на складскую и логистическую инфраструктуру Украины. В таких условиях инфляционные ожидания населения оставались волатильными и повышенными, а у банков и аналитиков они ощутимо ухудшились.
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Как будет меняться инфляция в 2026—2028 годах

Инфляция вернется к замедлению в 2027 году по мере исчерпания эффектов от удорожания топлива и благодаря мерам монетарной политики НБУ.
Прогноз инфляции на 2026 год повышен до 12,5%. По оценкам НБУ, только последствия обстрелов прибавят к годовой инфляции около 0,7 и. п. Среди других важных факторов, отражающихся на ценовой динамике, — эффекты от подорожания горючего и расширения бюджетных стимулов.
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В 2027 году инфляция замедлится до 7,3% г/г. Этому должно поспособствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть, а также меры монетарной политики. НБУ и дальше будет поддерживать привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что будет ограничивать ценовое давление. Инфляцию также будет сдерживать вероятное охлаждение внутреннего спроса и рынка труда в ближайшие месяцы из-за последствий российских атак.
Возврат инфляции к цели 5% по-прежнему ожидается в 2028 году. Весомой предпосылкой для этого есть постепенное ослабление давления на производственные затраты бизнеса и наращивание внутреннего предложения товаров и услуг.

Как долго НБУ будет удерживать учетную ставку на уровне 16,5%

Прогноз НБУ предусматривает удержание учетной ставки на текущем уровне до II квартала 2027 года. В то же время, НБУ будет гибко реагировать на фактическое развитие событий, учитывая влияние российских атак на инфляционную динамику и экономическую активность.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КредитыДепозитыНБУ
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