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Учетная ставка выросла до 16,5%: как это повлияет на депозиты

Кредит&Депозит
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Учетная ставка выросла до 16,5%: как это повлияет на депозиты
Учетная ставка выросла до 16,5%: как это повлияет на депозиты
Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 16,5% годовых. Это решение поможет сохранить привлекательность сбережений в гривне, поддержать устойчивость валютного рынка и постепенно вернуть инфляцию до целевого уровня в 5%.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Предыдущие решения НБУ по усилению процентной политики уже поддержали привлекательность гривневых активов. Сначала на смену учетной ставке традиционно отреагировали небольшие банки, однако в течение последнего месяца ставки по гривневым депозитам начали пересматривать и крупные финучреждения со значительной долей рынка.
В результате спрос на гривневые сбережения оставался высоким. Объемы гривневых депозитов населения и инвестиций в облигации внутреннего государственного займа в национальной валюте продолжали расти.

Почему НБУ снова повысил учетную ставку

«Повышение учетной ставки в октябре усилит трансмиссию предыдущих решений, что поддержит привлекательность гривневых активов. Текущее решение также будет способствовать ограничению давления на валютном рынке, которое усилилось из-за сокращения экспорта и ухудшения ожиданий на фоне интенсификации российских атак против бизнеса и гражданского населения», — сообщили в Национальном банке.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правление Национального банка Украины 29 октября приняло решение повысить учетную ставку до 16,5%, учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий.
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Повышение учетной ставки Национального банка Украины 30 июля уже сказалось на стоимости гривневых сбережений. После ужесточения процентной политики часть банков, преимущественно небольших, начала повышать ставки по гривневым депозитам.
Также мы рассказывали, что по состоянию на 1 октября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 779,6 млрд грн, что на 19,4 млрд грн превышает аналогичный показатель в прошлом месяце и почти на 162 млрд грн больше суммы вкладов, зафиксированную на 1 января.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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