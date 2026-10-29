Учетная ставка выросла до 16,5%: как это повлияет на депозиты

Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 16,5% годовых. Это решение поможет сохранить привлекательность сбережений в гривне, поддержать устойчивость валютного рынка и постепенно вернуть инфляцию до целевого уровня в 5%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Предыдущие решения НБУ по усилению процентной политики уже поддержали привлекательность гривневых активов. Сначала на смену учетной ставке традиционно отреагировали небольшие банки, однако в течение последнего месяца ставки по гривневым депозитам начали пересматривать и крупные финучреждения со значительной долей рынка.

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В результате спрос на гривневые сбережения оставался высоким. Объемы гривневых депозитов населения и инвестиций в облигации внутреннего государственного займа в национальной валюте продолжали расти.

Почему НБУ снова повысил учетную ставку

«Повышение учетной ставки в октябре усилит трансмиссию предыдущих решений, что поддержит привлекательность гривневых активов. Текущее решение также будет способствовать ограничению давления на валютном рынке, которое усилилось из-за сокращения экспорта и ухудшения ожиданий на фоне интенсификации российских атак против бизнеса и гражданского населения», — сообщили в Национальном банке.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правление Национального банка Украины 29 октября приняло решение повысить учетную ставку до 16,5%, учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий.

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Повышение учетной ставки Национального банка Украины 30 июля уже сказалось на стоимости гривневых сбережений. После ужесточения процентной политики часть банков, преимущественно небольших, начала повышать ставки по гривневым депозитам.