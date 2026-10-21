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Украинцы продолжают накапливать вклады в банках: обновили исторический максимум

Кредит&Депозит
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Украинцы продолжают накапливать вклады в банках: обновили исторический максимум
Украинцы продолжают накапливать вклады в банках: обновили исторический максимум
В сентябре объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1,4% до 1546,778 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 10,6% с 1398,536 млрд гривен.
Гривневые вклады населения в банках за отчетный период выросли на 1,6% до 1 034,170 млрд гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 0,9% до 512,609 млрд. гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) за отчетный период выросли на 0,3% и составили 1 732,062 млрд гривен.
  • За 2025 год объем вкладов населения в банках вырос на 15,4% с 1 212,775 млрд гривен.
  • За 2024 год объем вкладов населения в банках вырос на 12,6% с 1 078,346 млрд гривен.
  • За 2023 год объем вкладов населения в банках вырос на 16,5% с 926,488 млрд гривен.
Кстати, ранее мы писали, на что стоит обращать внимание, когда несете много денег в банк. Finance.ua в этом материале рассказывает о том, как меняется сегмент премиального банковского обслуживания, какие сервисы сегодня являются определяющими для клиентов с высоким уровнем дохода, что именно входит в современные премиум-пакеты, а также какие услуги предлагают для состоятельных клиентов украинские банки.
Также Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию и поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в октябре 2026 года — Наиболее привлекательные депозиты октября 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
ДепозитыБанки Украины
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