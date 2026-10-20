Ипотечные кредиты в Германии достигли самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2009

По данным Interhyp, ипотечные кредиты в Германии достигли самого высокого уровня с 2009 года, а десятилетние процентные ставки приблизились к 4,5%.

Об этом пишет Еuronews.

Причины

Рост связан с опасениями по поводу роста инфляции из-за войны с Ираном. Получение кредита на покупку жилья в Германии сейчас дороже, чем когда-либо со времен финансового кризиса 2009 года, согласно мюнхенскому ипотечному брокеру Interhyp, который объясняет рост цен опасениями, что война в Иране будет поддерживать высокий уровень инфляции и приведет к росту процентных ставок.

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Ставки

По данным фирмы, обычная ставка по десятилетнему кредиту сейчас близка к 4,5%, что выше предыдущего пика чуть более 4,4%, зафиксированного в конце 2023 года.

Исполнительный директор Interhyp Йорг Утехт отметил, что согласно их данным, средняя десятилетняя ипотечная ставка выросла с 3,9% в мае.

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Согласно последнему опросу кредиторов Interhyp, опубликованному 15 октября, средняя десятилетняя ипотечная ставка составляет около 4,4%, но она продолжает расти. Однако большинство опрошенных банков ожидают, что ставки останутся стабильными в течение следующих двух месяцев, в то время как 60% ожидают снижения в течение шести-двенадцати месяцев, а 40% прогнозируют дальнейший рост.

Как данные Interhyp, так и данные по ипотечным кредитам домохозяйствам от Бундесбанка, центрального банка Германии, показывают, что стоимость финансирования не была такой высокой со времен финансового кризиса 2009 года.

Данные Европейского центрального банка (ЕЦБ) также подтверждают скорость, с которой менялись расходы на финансирование.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в Германии выросла с 1,48% в начале 2022 года до 4,15% в конце 2023 года, упала до 3,57% в начале 2025 года и снова поднялась до 3,91% во втором квартале этого года, что предшествовало последнему повышению.

Ранее мы писали , что украинские банки начнут автоматически передавать Германии информацию о счетах людей, являющихся налоговыми резидентами этой страны. Обмен данными будет происходить в рамках международного стандарта CRS.

CRS (Common Reporting Standard) — международный стандарт автоматического обмена финансовой информацией между налоговыми органами разных стран. Украина также присоединилась к этой системе.

На практике это означает, что украинский банк без участия клиента будет передавать соответствующим органам информацию о счетах людей, определенных как налоговые резиденты Германии.

Какую информацию получит немецкая налоговая

Список данных, которые могут передаваться в пределах CRS, включает:

персональные данные — имя, фамилия, адрес проживания, дату рождения, а также налоговые номера, в том числе украинский ИНН и немецкий Steuer-ID;

информацию о счете — название банка и номер счета в формате IBAN;

финансовые данные — остаток средств на счете на конец года, а также доходы, полученные по счету, в том числе проценты по депозитам, дивиденды и другие выплаты.