0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аренда домов подорожала: в каких областях выросли цены

Недвижимость
64
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Аренда домов перед зимой
Аренда домов перед зимой
В преддверии зимы украинцы все чаще рассматривают дома для переезда. Самая дорогая аренда домов среди регионов Украины — в Киевской области, наибольший рост спроса зафиксирован в западных областях.
Об этом свидетельствуют данные OLX.
«Самые высокие цены на аренду сосредоточены в областях с крупными экономическими центрами Украины, а также на западе. Тем не менее, несмотря на удорожание, именно в пределах запада Украины спрос существенно вырос, на что непосредственно влияет ситуация безопасности», — отмечают авторы исследования.

Где аренда домов в Украине самая дорогая

Киевская область занимает первое место по стоимости аренды домов. Медианная цена составляет 134 тыс. грн, что на 62% больше, чем в прошлом году. Такой уровень цен в значительной степени формирует медианную стоимость в Киеве и его пригороде.
Например, еще летом 2026 года в Козине медианная стоимость аренды дома достигала более 400 тыс. грн, в Вишенках около 175 тыс. грн, а в Гатном и Гнидыне — более 100 тыс. грн.
Место для вашей рекламы
Существенно подпитывают цену и автономные характеристики: наличие резервных источников питания, теплоснабжения.
Второе место по стоимости занимает Закарпатская область с медианной ценой аренды 36 тыс. грн, что на 74% больше по сравнению с сентябрем 2025 года.
Также высокие позиции по медианной стоимости аренды и ее росту по сравнению с предыдущим годом занимают следующие области:
  • Днепропетровская: 34 тыс. грн; +36%;
  • Черновицкая: 30,4 тыс. грн; +15%;
  • Львовская: 29 тыс. грн; +17%;
  • Ивано-Франковская: 26 тыс. грн; +44%;
  • Харьковская: 22 тыс. грн; +83%.
Самая дорогая аренда домов в основном сосредоточена в регионах с крупными областными центрами, однако высокие цены наблюдаются и на западе Украины.

В каких областях спрос на аренду домов растет быстрее всего

Несмотря на высокие медианные цены, в сентябре 2026 года наблюдается рост спроса в западных областях. Наибольший рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Черновицкой области +163%.
Следующие по показателям роста спроса: Закарпатская и Ивано-Франковская области. В Закарпатской количество желающих арендовать дом выросло на 110% в год, а в Ивано-Франковской — на 105%.
В Днепропетровской области количество откликов уменьшилось на 17%, хотя медианная цена выросла на 36%. Относительную стабильность показывает Одесская область, где и спрос, и стоимость выросли на 1%. Медианная стоимость аренды дома составляет 31 тыс. грн.
Также среди областей, где заметно вырос спрос на аренду домов по сравнению с прошлым годом: Львовская (70%), Киевская (34%) и Харьковская (30%) области.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что многие украинцы сейчас задумываются о переезде из города в село. Причина не только в желании жить поближе к природе. Впереди очередная зима в условиях войны, а вместе с ней — вопрос отопления, электроэнергии и воды. В некоторых регионах дом с землей можно купить за 100−300 тыс. грн. В то же время, можно вообще не покупать недвижимость: в селах сдают в аренду и дома, и квартиры.
Также мы писали, что в сентябре 2026 года на рынке частных домов в Украине изменились объемы предложения, спрос и цены. Наибольший рост количества объявлений о продаже был зафиксирован в Киеве, тогда как интерес покупателей в разных регионах страны менялся по-разному.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жилья
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems