Аренда домов подорожала: в каких областях выросли цены

В преддверии зимы украинцы все чаще рассматривают дома для переезда. Самая дорогая аренда домов среди регионов Украины — в Киевской области, наибольший рост спроса зафиксирован в западных областях.

Об этом свидетельствуют данные OLX

«Самые высокие цены на аренду сосредоточены в областях с крупными экономическими центрами Украины, а также на западе. Тем не менее, несмотря на удорожание, именно в пределах запада Украины спрос существенно вырос, на что непосредственно влияет ситуация безопасности», — отмечают авторы исследования.

Где аренда домов в Украине самая дорогая

Киевская область занимает первое место по стоимости аренды домов. Медианная цена составляет 134 тыс. грн, что на 62% больше, чем в прошлом году. Такой уровень цен в значительной степени формирует медианную стоимость в Киеве и его пригороде.

Например, еще летом 2026 года в Козине медианная стоимость аренды дома достигала более 400 тыс. грн, в Вишенках около 175 тыс. грн, а в Гатном и Гнидыне — более 100 тыс. грн.

Существенно подпитывают цену и автономные характеристики: наличие резервных источников питания, теплоснабжения.

Второе место по стоимости занимает Закарпатская область с медианной ценой аренды 36 тыс. грн, что на 74% больше по сравнению с сентябрем 2025 года.

Также высокие позиции по медианной стоимости аренды и ее росту по сравнению с предыдущим годом занимают следующие области:

Днепропетровская: 34 тыс. грн; +36%;

Черновицкая: 30,4 тыс. грн; +15%;

Львовская: 29 тыс. грн; +17%;

Ивано-Франковская: 26 тыс. грн; +44%;

Харьковская: 22 тыс. грн; +83%.

Самая дорогая аренда домов в основном сосредоточена в регионах с крупными областными центрами, однако высокие цены наблюдаются и на западе Украины.

В каких областях спрос на аренду домов растет быстрее всего

Несмотря на высокие медианные цены, в сентябре 2026 года наблюдается рост спроса в западных областях. Наибольший рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Черновицкой области +163%.

Следующие по показателям роста спроса: Закарпатская и Ивано-Франковская области. В Закарпатской количество желающих арендовать дом выросло на 110% в год, а в Ивано-Франковской — на 105%.

В Днепропетровской области количество откликов уменьшилось на 17%, хотя медианная цена выросла на 36%. Относительную стабильность показывает Одесская область, где и спрос, и стоимость выросли на 1%. Медианная стоимость аренды дома составляет 31 тыс. грн.

Также среди областей, где заметно вырос спрос на аренду домов по сравнению с прошлым годом: Львовская (70%), Киевская (34%) и Харьковская (30%) области.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что многие украинцы сейчас задумываются о переезде из города в село. Причина не только в желании жить поближе к природе. Впереди очередная зима в условиях войны, а вместе с ней — вопрос отопления, электроэнергии и воды. В некоторых регионах дом с землей можно купить за 100−300 тыс. грн. В то же время, можно вообще не покупать недвижимость: в селах сдают в аренду и дома, и квартиры.