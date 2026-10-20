В «Дії» тестируют новую услугу для тех, кто строит частный дом

В приложении «Дія» готовят новую онлайн-услугу, с помощью которой можно будет сообщить о начале строительства или реконструкции частного дома.

Об этом сообщает пресс-служба «Дії».

Данные будут автоматически подтягиваться из реестров, а статус сообщения можно будет отслеживать в приложении.

Для кого предназначена услуга

Сервис рассчитан на физических лиц, которые планируют строить или реконструировать индивидуальный жилой, садовый или дачный дом высотой не более двух этажей, без учета мансардного.

Также услугой можно будет воспользоваться для строительства хозяйственных построек, сооружений и гаражей, а также обустройства земельного участка.

По строительному паспорту можно будет подать сообщение для дома площадью до 500 м 2 , а по схеме намерений застройки — до 200 м 2 .

Кто может присоединиться к бета-тесту

Для участия требуется:

быть совершеннолетним и иметь верифицированный РНУКНП;

иметь ID-карту, загранпаспорт или вид на постоянное или временное проживание;

иметь зарегистрированный строительный паспорт или схему намерений застройки в ЕГЭССС без зарегистрированной проектной документации;

иметь Дія. Підпис для подписания сообщения.

Подать заявку на участие в бета-тестировании можно на сайте «Дія» . Регистрация продлится до конца октября.