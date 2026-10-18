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Цена, безопасность или автономность: что важно украинцам при покупке и аренде жилья

Недвижимость
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Пара выбирает жилье для переезда
Пара выбирает жилье для переезда, Фото: magnific
Безопасность и автономность все больше влияют на выбор жилья в Украине. Покупатели и арендаторы чаще обращают внимание на наличие резервного питания, автономного отопления, укрытий, а также удаленность недвижимости от стратегических объектов.
Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость.

Что самое важное при покупке жилья для украинцев

По данным опроса, для 82% покупателей цена остается основным критерием выбора. Не менее важны и площадь жилья, количество комнат и район города.
Самые популярные критерии выбора жилья:
  • 82% опрошенных отметили, что самым важным при выборе жилья является цена;
  • 79% - площадь;
  • 77% - количество комнат и район;
  • 76% - планирование, ремонт и стадия готовности;
  • 73% - инфраструктура и внешний вид дома;
  • 72% - этаж.
В то же время в 2026 году все больше покупателей учитывают автономность во время перебоев с электроэнергией и отоплением.
Резервное питание важно для 68% покупателей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 49%. Еще 68% обращают внимание на автономное отопление.
Также 67% покупателей учитывают расстояние до стратегических объектов, а 60% - наличие укрытия в доме. Для сравнения, близость к метро важна для 46% опрошенных, а в центр города — для 45%.
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«Цена и локация остаются базовыми характеристиками жилья, однако сегодня люди оценивают объект значительно шире. Важно уже не только то, сколько стоит квартира или где она расположена, но и насколько комфортно и безопасно в ней можно жить в разных обстоятельствах», — отметила руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.
Купить недвижимость в течение ближайшего года планируют 42% опрошенных. Еще 36% рассматривают покупку в перспективе от одного до пяти лет.

На что обращают внимание арендаторы

Арендаторы также назвали цену важнейшим критерием при выборе жилья — об этом заявили 82% опрошенных.
Для 68% респондентов важны район и близость к общественному транспорту. Расстояние до стратегических объектов учитывают 66% арендаторов. Количество комнат и близость к работе имеют значение для 65%, а планировка и ремонт — для 61%.
Вместо этого резервное питание опережает по важности даже площадь дома: его наличие учитывают 60% арендаторов, тогда как площадь — 59%.
Что еще важно для арендаторов:
  • 57% - инфраструктура и этаж;
  • 54% - автономное отопление и наличие укрытия в доме;
  • 41% - близость к центру города;
  • 41% - наличие паркинга;
  • 40% - вид из окна.
Самым популярным вариантом долгосрочной аренды остаются квартиры. Их рассматривают 90% участников опроса. Дома интересуют 26% искателей, а таунхаусы — 5%.
Ранее Finance.ua писал, что в сентябре рынок недвижимости Киева демонстрирует разную динамику в сегментах аренды и покупки. Относительно долгосрочной аренды активность искателей снизилась, в то время как на покупку в большинстве своем выросла. Такая разница может свидетельствовать, что краткосрочные изменения на рынке могут существенно влиять на решения по аренде, тогда как покупатели, нуждающиеся в жилье, продолжают рассматривать предложения.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьПокупка квартирыАренда жильяРынок недвижимости
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