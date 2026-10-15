Говорить о гарантированном оживлении рынка недвижимости весной пока рано. Многое будет зависеть от ситуации в сфере безопасности, условий проживания и общего экономического состояния страны.

Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита в интервью «Українським Новинам»

Как отложенный спрос влияет на рынок недвижимости

По словам эксперта, на рынке существует понятие отложенного спроса. К примеру, в этом году зимой в Киеве уже была похожая ситуация: возникали проблемы с электроснабжением, не везде на верхних этажах новостроек было надлежащее водоснабжение.

«Рынок тогда был очень вялым. Впоследствии ситуация улучшилась, спрос возобновился, и те, кто дождался более благоприятного момента, смогли продать свою недвижимость. Вероятно, что-то подобное может произойти и в этот раз. Мы уже не так остро реагируем на некоторые обстоятельства, к которым за годы войны люди частично адаптировались», — сказал Пита.

Эксперт считает, что многое будет зависеть от того, какая будет зима — если погода будет способствовать, а ситуация с электроэнергией и водоснабжением будет лучше, рынок может восстановиться быстрее. Если же проблемы сохранятся, это будет сдерживать спрос.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в сентябре рынок недвижимости Киева демонстрировал разную динамику в сегментах аренды и покупки. По долгосрочной аренде активность искателей снизилась, в то время как на покупку — в большинстве своем выросла. Такая разница может свидетельствовать, что краткосрочные изменения на рынке могут существенно влиять на решения по аренде, тогда как покупатели, нуждающиеся в жилье, продолжают рассматривать предложения.

Фактор безопасности стал одним из ключевых при поиске жилья для аренды: 66% респондентов выбрали этот вариант ответа. Вместо этого он может существенно влиять и на решение о переезде — об этом отметили 45% респондентов, имея в виду ухудшение ситуации безопасности и увеличение количества обстрелов. Соответственно эти факторы также влияют на динамику спроса в столице.