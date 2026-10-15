0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будет ли весенний бум на рынке недвижимости — прогноз эксперта

Недвижимость
15
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Рынок недвижимости в Украине
Рынок недвижимости в Украине
Говорить о гарантированном оживлении рынка недвижимости весной пока рано. Многое будет зависеть от ситуации в сфере безопасности, условий проживания и общего экономического состояния страны.
Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита в интервью «Українським Новинам».

Как отложенный спрос влияет на рынок недвижимости

По словам эксперта, на рынке существует понятие отложенного спроса. К примеру, в этом году зимой в Киеве уже была похожая ситуация: возникали проблемы с электроснабжением, не везде на верхних этажах новостроек было надлежащее водоснабжение.
«Рынок тогда был очень вялым. Впоследствии ситуация улучшилась, спрос возобновился, и те, кто дождался более благоприятного момента, смогли продать свою недвижимость. Вероятно, что-то подобное может произойти и в этот раз. Мы уже не так остро реагируем на некоторые обстоятельства, к которым за годы войны люди частично адаптировались», — сказал Пита.
Эксперт считает, что многое будет зависеть от того, какая будет зима — если погода будет способствовать, а ситуация с электроэнергией и водоснабжением будет лучше, рынок может восстановиться быстрее. Если же проблемы сохранятся, это будет сдерживать спрос.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в сентябре рынок недвижимости Киева демонстрировал разную динамику в сегментах аренды и покупки. По долгосрочной аренде активность искателей снизилась, в то время как на покупку — в большинстве своем выросла. Такая разница может свидетельствовать, что краткосрочные изменения на рынке могут существенно влиять на решения по аренде, тогда как покупатели, нуждающиеся в жилье, продолжают рассматривать предложения.
Фактор безопасности стал одним из ключевых при поиске жилья для аренды: 66% респондентов выбрали этот вариант ответа. Вместо этого он может существенно влиять и на решение о переезде — об этом отметили 45% респондентов, имея в виду ухудшение ситуации безопасности и увеличение количества обстрелов. Соответственно эти факторы также влияют на динамику спроса в столице.
В то же время, по данным ЛУН, обстрелы транспортной инфраструктуры Киева пока не повлекли за собой резкого падения цен на жилье на левом берегу столицы. Аренда в отдельных районах действительно дешевеет, но подобная тенденция наблюдается и на правом берегу.
По материалам:
Українські Новини
НедвижимостьКвартираПокупка квартиры
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems