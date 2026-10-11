Сколько стоят услуги риелтора и кто должен за них платить

В Украине нет единого тарифа на стоимость риелторских услуг. При покупке недвижимости комиссия риелтора может составлять 3−5% от стоимости жилья, а при аренде — до полной месячной платы.

Об этом пишут «Факты ICTV».

Стоимость риелторских услуг при покупке и продаже жилья

Стоимость услуг риелтора определяется по договоренности между клиентом и специалистом, а условия оплаты могут прописать в договоре.

При покупке или продаже квартиры или дома комиссия чаще всего составляет 3−5% от стоимости недвижимости. Ее рассчитывают от фактической суммы сделки, а не от цены, указанной в объявлении.

В небольших городах вместо процента могут устанавливаться фиксированная плата — примерно 200−500 долларов за сделку.

Окончательная сумма зависит от:

типа жилья;

стоимости недвижимости;

региона;

спроса;

сложности оформления.

Значение имеет и объем работы риелтора: он может найти покупателя или дополнительно организовывать просмотры, договариваться об условиях, проверять документы и сопровождать оформление сделки.

В то же время, нет обязательного правила, по которому комиссию должен оплачивать только покупатель или продавец. Если риелтора нанял владелец для продажи недвижимости, оплатить его работу может продавец.

Если же клиент заказал поиск жилья, расходы могут возложить на него. Когда обе стороны пользуются услугами отдельных специалистов, каждая платит своему риелтору.

Сколько стоят услуги риелтора при аренде квартиры

Обычно комиссия равна полной месячной стоимости аренды.

В Киеве риелторы чаще всего берут 50% месячной арендной платы, но иногда комиссия достигает 100%. Во Львове распространена практика оплаты в размере полной стоимости одного месяца аренды.

К примеру, если квартира стоит 20 тыс. грн в месяц, за комиссии 50% арендатору придется дополнительно заплатить 10 тыс. грн, а за 100% - 20 тысяч.

Размер оплаты зависит от условий сотрудничества, спроса на жилье и объема услуг. Риелтор может помочь найти квартиру, организовать просмотры и помочь с заключением договора.

Как и при покупке недвижимости, комиссию не обязательно должен платить именно арендатор. Владелец может нанять специалиста для поиска жильцов и оплачивать его работу самостоятельно.

Однако на практике при аренде через посредника расходы часто возлагаются на арендатора.

До этого Finance.ua отмечал, что даже для жителей достаточно богатых европейских регионов квартира в 2026 году остается существенной финансовой целью. В то же время, разница между странами значительна: в одних случаях жилье стоит несколько годовых доходов, в других — десятки.