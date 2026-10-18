Сколько стоит арендовать квартиру в крупных городах Польши

Стоимость аренды квартир в Польше зависит от города, количества комнат и расположения. Дороже всего арендовать жилье в Варшаве, Гданьске и Кракове, тогда как в Лодзе цены заметно ниже.

Об этом свидетельствуют данные Numbeo, пишет «Телеканал 24».

Средняя стоимость аренды квартиры в Польше

Средняя месячная плата за однокомнатную квартиру в Польше составляет 2765 злотых в центре города и 2222 злотых за его пределами.

Аренда трехкомнатного жилья обходится в среднем в 4497 ​​злотых в центральных районах и 3511 злотых — за пределами центра.

Читайте также Сколько стоят услуги риелтора и кто должен за них платить

На стоимость аренды влияет количество комнат, расположение квартиры, а также тип жилищного комплекса: квартиры в новостройках могут стоить дороже среднего уровня.

В больших городах Польши спрос на аренду жилья выше благодаря широким возможностям для работы и обучения. В то же время в городах поменьше найти квартиру обычно можно дешевле.

Сколько стоит аренда квартиры в крупных городах Польши

Высокие цены на аренду однокомнатного жилья в центре зафиксированы в Варшаве. Далее по стоимости идут Гданьск и Краков. В Лодзе аренда такого жилья стоит значительно дешевле.

Средняя месячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города составляет:

в Варшаве — 4 600 злотых (около 53 тысяч гривен);

в Гданьске — 3 900 злотых (около 45 тысяч гривен);

в Кракове — 3 600 злотых (около 41 тысячи гривен);

во Вроцлаве — 3300 злотых (около 38 тысяч гривен);

в Познани — 3 100 злотых (около 36 тысяч гривен);

в Катовице — 2 700 злотых (около 31 тысячи гривен);

в Лодзе — 2 300 злотых (около 26 тысяч гривен).

Однако даже в самой дорогой Варшаве можно сэкономить, если искать жилье подальше от центра. Там средняя аренда однокомнатной квартиры составляет около 3700 злотых в месяц.

Ранее Finance.ua писал, что покупка своей квартиры остается значительной финансовой целью даже для жителей состоятельных европейских стран. В то же время доступность жилья существенно отличается в зависимости от страны.